फर्जी हस्ताक्षर से बेची गई थार, एफआईआर दर्ज

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झज्जर। एक युवक की थार गाड़ी फर्जी हस्ताक्षर से बेचे जाने का मामला सामने आया है। याकूबपुर निवासी प्रविंद्र ने बताया कि 24 जनवरी को चचेरा भाई ललित उसकी थार लेकर गया था। कुछ दिनों बाद ललित का फोन बंद आने लगा और उससे संपर्क नहीं हो पाया। 27 अगस्त को प्रविंद्र दिल्ली में था, जब उसे अपनी गाड़ी थार दिखाई दी। उसने 112 पर कॉल कर गाड़ी को भारत नगर पुलिस चौकी में दाखिल करवाया। चालक अवनीश जायसवाल ने बताया कि उसने यह गाड़ी खरीद ली है। पूछताछ में पता चला कि गाड़ी फर्जी हस्ताक्षर करके खरीदी गई थी। पुलिस ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद