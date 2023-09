बड़ी सफलता: आतंकी रिंदा से जुड़े तीन शूटरों को पुलिस ने दबोचा, एक को नेपाल सीमा और दो को गुरुग्राम से पकड़ा

पंजाब पुलिस को शुक्रवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) ने आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के करीबी गैंगस्टर सोनू खत्री के तीन फरार शूटरों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक गैंगस्टर को नेपाल सीमा और दो को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। इस ऑपरेशन में केंद्रीय एजेंसियों ने भी पंजाब पुलिस का सहयोग किया है।

In a Pan-India operation, AGTF-Punjab in coordination with central agencies has successfully arrested 3 absconding shooters handled by Gangster Sonu Khatri, a close associate of terrorist Harvinder Rinda



