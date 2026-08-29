कुराली में हत्या: बहन गई थी प्रेमी के घर, नाराज भाई भी पहुंचा और प्रेमी की मां को मार दिया चाकू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुराली Published by: Nivedita Updated Sat, 29 Aug 2026 07:36 AM IST
सार
ओमनाथ का बेटा बिट्टू और आरोपी की बहन दोस्त थे। शुक्रवार को आरोपी की बहन ओमनाथ के घर आई हुई थी। इसकी जानकारी मिलने पर आरोपी भी वहां पहुंच गया। आरोप है कि घर पहुंचते ही उसने सरोज रानी पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया।
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विस्तार
कुराली में प्रेम प्रसंग को लेकर एक युवक ने अपनी बहन के प्रेमी के परिवार पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। हमले में प्रेमी की मां सरोज रानी की मौत हो गई, जबकि उसके पिता ओमनाथ गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, ओमनाथ का बेटा बिट्टू और आरोपी की बहन दोस्त थे। शुक्रवार को आरोपी की बहन ओमनाथ के घर आई हुई थी। इसकी जानकारी मिलने पर आरोपी भी वहां पहुंच गया। आरोप है कि घर पहुंचते ही उसने सरोज रानी पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। पत्नी को बचाने के लिए ओमनाथ आगे आए तो आरोपी ने उन पर भी चाकू से वार कर दिया।
हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। परिजनों ने दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने सरोज रानी को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल ओमनाथ को प्राथमिक उपचार के बाद मोहाली के एक अस्पताल में रेफर किया गया है।
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प्रेम संबंधों को लेकर हुई वारदात
एसएचओ हर्ष मोहन गौतम ने बताया कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने पुष्टि की कि वारदात प्रेम संबंधों को लेकर हुई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
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पुलिस के अनुसार, ओमनाथ का बेटा बिट्टू और आरोपी की बहन दोस्त थे। शुक्रवार को आरोपी की बहन ओमनाथ के घर आई हुई थी। इसकी जानकारी मिलने पर आरोपी भी वहां पहुंच गया। आरोप है कि घर पहुंचते ही उसने सरोज रानी पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। पत्नी को बचाने के लिए ओमनाथ आगे आए तो आरोपी ने उन पर भी चाकू से वार कर दिया।
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हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। परिजनों ने दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने सरोज रानी को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल ओमनाथ को प्राथमिक उपचार के बाद मोहाली के एक अस्पताल में रेफर किया गया है।
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प्रेम संबंधों को लेकर हुई वारदात
एसएचओ हर्ष मोहन गौतम ने बताया कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने पुष्टि की कि वारदात प्रेम संबंधों को लेकर हुई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है।