कुराली में हत्या: बहन गई थी प्रेमी के घर, नाराज भाई भी पहुंचा और प्रेमी की मां को मार दिया चाकू

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पुलिस के अनुसार, ओमनाथ का बेटा बिट्टू और आरोपी की बहन दोस्त थे। शुक्रवार को आरोपी की बहन ओमनाथ के घर आई हुई थी। इसकी जानकारी मिलने पर आरोपी भी वहां पहुंच गया। आरोप है कि घर पहुंचते ही उसने सरोज रानी पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। पत्नी को बचाने के लिए ओमनाथ आगे आए तो आरोपी ने उन पर भी चाकू से वार कर दिया।हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। परिजनों ने दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने सरोज रानी को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल ओमनाथ को प्राथमिक उपचार के बाद मोहाली के एक अस्पताल में रेफर किया गया है।एसएचओ हर्ष मोहन गौतम ने बताया कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने पुष्टि की कि वारदात प्रेम संबंधों को लेकर हुई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है।