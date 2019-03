पंजाब के फिरोजपुर में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। फिरोजुपर एसटीएफ रेंज पुलिस ने तीन लोगों को 97 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि भारत-पाक के बीच उपजे तनाव के बाद फिरोजपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

Punjab: Firozpur STF Range Police has arrested three people for possession of 97 gram heroin worth Rs 50 lakh