शराब ठेकों के हक में भगवंत मान: मंत्री स्मृति ईरानी के बयान पर पलटवार, कहा- मिलने वाले राजस्व से करेंगे विकास

पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान ने शराब की दुकानें खोलने का समर्थन किया है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से दिल्ली सरकार पर राष्ट्रीय राजधानी में केवल लाभ के लिए शराब की दुकान खोलने का आरोप लगाने के जवाब में उन्होंने यह बयान दिया है।

BJP hardly has 4-5 seats in Delhi. The collection from liquor stores will be used for infrastructure development, schools & electricity. This is just an excuse, BJP doesn't have any option other than raising questions on our party: AAP's CM face and candidate from Dhuri Assembly https://t.co/hVy3b91kvi pic.twitter.com/p4GHqAdbnc