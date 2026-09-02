सैनी सरकार पर भड़के भूपेंद्र हुड्डा: लगाया गुमराह करने का आरोप, कहा-कर्मचारियों को पक्का नहीं कर रहे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Wed, 02 Sep 2026 12:37 PM IST
सार
चंडीगढ़ में भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार सिर्फ गुमराह करती है, कर्मचारियों को पक्का नहीं करती है। सरकार कर्मचारियों को व्हाट्सअप के जरिये भी नौकरी से हटा रही है।
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विस्तार
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नायब सैनी सरकार पर निशाना साधा। पत्रकारवार्ता में हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार सिर्फ गुमराह करती है, कर्मचारियों को पक्का नहीं करती है। सरकार कर्मचारियों को व्हाट्सअप के जरिये भी नौकरी से हटा रही है, वहीं जॉब गारंटी का झूठ फैला रहे हैं।
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