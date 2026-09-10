Chandigarh News: आईटी पार्क में 17 वर्षीय युवक पर चाकू से हमला

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परिजनों के मुताबिक, समीर रात करीब आठ बजे इंफोसिस के पास स्ट्रीट वेंडिंग जोन में कुछ खाने गया था। इसी दौरान युवकों ने उस पर हमला कर दिया और रेलवे लाइन के पास जंगलनुमा क्षेत्र की ओर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची आईटी पार्क थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ आरोपियों की पहचान और हमले के कारणों का पता लगाने में जुटी है।

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चंडीगढ़। मनीमाजरा की इंदिरा कॉलोनी निवासी 17 वर्षीय समीर पर बुधवार रात आईटी पार्क स्थित स्ट्रीट वेंडिंग जोन में कथित तौर पर पांच युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में उसकी गर्दन, हाथ, पीठ समेत शरीर के कई हिस्सों पर चोटें आईं। गंभीर हालत में उसे पहले मनीमाजरा अस्पताल ले जाया गया, जहां से सेक्टर-32 अस्पताल रेफर कर दिया गया।