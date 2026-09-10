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Hindi News ›   Chandigarh ›   Traffic jam at Sector-43 intersection following bus-car collision; vehicles crawled along.

Chandigarh News: बस-कार की टक्कर के बाद सेक्टर-43 चौक पर लगा जाम, रेंगते रहे वाहन

Thu, 10 Sep 2026 02:07 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:07 AM IST
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Traffic jam at Sector-43 intersection following bus-car collision; vehicles crawled along.
चंडीगढ़। सेक्टर-43/44 चौक के पास बुधवार शाम बस और कार की टक्कर के बाद यातायात व्यवस्था बिगड़ गई। हादसे के बाद आईएसबीटी-43 के आसपास करीब आधे घंटे तक जाम लगा रहा। शाम करीब पांच बजे वाहनों का दबाव बढ़ने से सेक्टर-43 से सेक्टर-42 लाइट प्वाइंट तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। आईएसबीटी की बैक साइड रोड और स्लिप रोड पर भी वाहन फंसे रहे।
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जाम के कारण वाहन रेंगते हुए आगे बढ़े। बस अड्डे की ओर जाने वाले यात्रियों और स्थानीय लोगों को परेशानी हुई। कुछ दूरी तय करने में सामान्य से काफी अधिक समय लगा। आसपास की सड़कों पर भी वाहनों का दबाव बढ़ गया। यातायात सुचारु कराने के लिए पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और वाहनों को नियंत्रित किया। हालांकि, वाहनों की अधिक संख्या के कारण कुछ समय तक स्थिति सामान्य नहीं हो सकी। देर शाम तक आईएसबीटी के आसपास आवाजाही प्रभावित रही।
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