संजीव मुखिया रिमांड पर: नीट सहित कई पेपर लीक के आरोपी से ईओयू ने पूछताछ की, जानें पूरा मामला

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मामला पटना के पत्रकारनगर थाना कांड संख्या-224/17 (दिनांक 07.05.2017) से जुड़ा है, जो धोखाधड़ी, जालसाजी और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। तत्कालीन जांच के दौरान पटना पुलिस ने नीट (NEET) परीक्षा में धोखाधड़ी की तैयारी कर रहे गिरोह के सदस्यों के साथ संजीव मुखिया के बेटे डॉ. शिव कुमार और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए 19 जून 2025 को EOU ने इस केस को अपने हाथ में ले लिया था। जांच के दौरान EOU अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।नालंदा के नगरनौसा का रहने वाला संजीव मुखियाकई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक करने और वित्तीय धोखाधड़ी का मुख्य सूत्रधार रहा है। आर्थिक अपराध इकाई ने पहले उसे आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या-06/2024 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसके बाद अब इस पुराने मामले (पत्रकारनगर थाना कांड) में भी कोर्ट से रिमांड पर लिया गया है।ये भी पढ़ें-आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र अनुचित तरीके से लीक कराने और इससे अवैध आर्थिक लाभ कमाने वाले गिरोहों और माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल रिमांड के दौरान मिली जानकारियों के आधार पर गिरोह में शामिल अन्य मददगारों और संदिग्धों की भूमिका की जांच की जा रही है।