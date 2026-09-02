बिहार: प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति गठित, पटना हाईकोर्ट के जस्टिस हरीश होंगे अध्यक्ष

बिहार में ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने परीक्षा सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति हरीश कुमार को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एक सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार के अधीन विभिन्न परीक्षा बोर्ड, आयोग, विश्वविद्यालय और अन्य भर्ती एजेंसियों की ओर से आयोजित परीक्षाओं में व्यापक परीक्षा सुधार की अनुशंसा के लिए विशेषज्ञ समिति गठित किए जाने का प्रावधान किया गया था।

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