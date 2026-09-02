बिहार: अपराधियों पर पुलिस का बड़ा शिकंजा, दो दिन में 1142 गिरफ्तार; 13 अवैध हथियार और 11 हजार लीटर शराब जब्त

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दो दिवसीय अभियान के दौरान पुलिस ने राज्यभर में 11 हजार लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त की। इसमें 8,408 लीटर देशी और 2,739 लीटर विदेशी शराब शामिल है। इसके अलावा पुलिस ने 359 किलो गांजा, 142 ग्राम स्मैक, 55 ग्राम ब्राउन शुगर और 326 ग्राम हेरोइन भी बरामद की। कार्रवाई के दौरान एक लाख 49 हजार 466 रुपये नकद मिले। वहीं, नशीले पदार्थों के सेवन से जुड़े मामलों में 27 नशेड़ियों को भी गिरफ्तार किया गया।विशेष समकालीन अभियान सिर्फ अपराधियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहा। पुलिस ने राज्यभर में सघन वाहन जांच अभियान भी चलाया। दो दिनों में 54,861 वाहनों की चेकिंग की गई।जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 5,683 वाहनों से 81 लाख 14 हजार 300 रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं, अलग-अलग कांडों में 95 वाहनों को जब्त किया गया।ये भी पढ़ें-पुलिस मुख्यालय के स्तर से जारी आदेश के बाद सभी जिलों में पुलिस अधीक्षकों और वरीय पुलिस पदाधिकारियों के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। पुलिस टीमों ने वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के साथ-साथ अवैध हथियार, शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ भी कार्रवाई की। पुलिस मुख्यालय की ओर से इस विशेष अभियान से संबंधित विस्तृत जानकारी विज्ञप्ति के माध्यम से साझा की गई है। अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और सघन जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा।