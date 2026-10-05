बिहार: कैलाशपति मिश्र की जयंती अब राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

प्रसिद्ध विचारक एवं राजनेता, गुजरात के पूर्व राज्यपाल और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने पटना स्थित आईसीएआर परिसर में कैलाशपति मिश्र की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाशपति मिश्र ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र निर्माण, समाज और संगठन की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनके योगदान, विचारों और सार्वजनिक जीवन में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देने के लिए आगामी वर्ष से उनकी जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बिहार की धरती के इस महान सपूत के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और कृतज्ञता का प्रतीक होगा।

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कार्यक्रम के दौरान भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री भीखूभाई दलसानिया, विधायक संजीव चौरसिया, विधायक संजय कुमार, विधायक मनोज कुमार, विधायक रत्नेश कुमार, विधान पार्षद संजय मयूख और पूर्व विधायक दिलमणी देवी समेत अन्य गणमान्य लोगों ने भी कैलाशपति मिश्र की आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर भजन-कीर्तन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।