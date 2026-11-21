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प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की विकास यात्रा में एनडीए सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र के साथ आगे बढ़ी है। लोकतंत्र की ताकत को जनकल्याण का माध्यम बनाया गया है। एनडीए सरकार के मौजूदा कार्यकाल का एक साल पूरा होने के अवसर पर लोकतंत्र की ऐतिहासिक धरती वैशाली को आयोजन के लिए चुना गया। उन्होंने वैशाली और बिहार की मिट्टी को नमन करते हुए एनडीए के सभी घटक दलों, कार्यकर्ताओं और बिहारवासियों को शुभकामनाएं दीं।प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर बने दीदारगंज-बिदुपुर छह लेन केबल ब्रिज को जनता को समर्पित करते हुए कहा कि इस आधुनिक पुल का नाम नीतीश कुमार के सम्मान में 'नीतीश सेतु' रखा गया है। यह बिहारवासियों की ओर से उनके सेवा और समर्पण के प्रति सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस पुल के शुरू होने से पटना और वैशाली के बीच आवागमन आसान होगा। साथ ही किसानों को अपनी फसल, फल, सब्जियां, दूध और दही बड़े बाजारों तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी।कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए बिहार में एनडीए सरकार के एक साल की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने एनडीए को 202 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत दिया। इसके लिए उन्होंने प्रदेश की जनता का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में बिहार विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। नीतीश सेतु के उद्घाटन को बिहार के विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि कुछ लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि कार्यक्रम के प्रोटोकॉल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं है। लेकिन, यह पूरा पुल ही नीतीशमय हो गया है। यह पुल नीतीश कुमार के नाम पर समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं, बिहार सरकार 2036 तक समृद्ध बिहार बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है।