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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने अपनी संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। बिहार सरकार में ग्रामीण विकास तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार को पार्टी ने उत्तर प्रदेश का नया प्रभारी बनाया है। इस नियुक्ति को राज्य में संगठन विस्तार और चुनावी रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। राजगीर सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश से पहुंचे पार्टी नेताओं ने उनसे मुलाकात कर नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी।