बिहार: पटना प्रमंडल स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 6 से 10 अक्टूबर तक, छह जिलों के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

पटना प्रमंडल स्तरीय (अंतर्जिला) विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2026-27 का आयोजन 6 से 10 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। खेल विभाग, बिहार और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में जिला प्रशासन, पटना की ओर से वार्षिक खेल कार्यक्रम 2026-27 के तहत प्रतियोगिता आयोजित होगी। प्रतियोगिताएं पटना के विभिन्न खेल मैदानों के साथ राज्य खेल अकादमी, राजगीर में भी होंगी।

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवीन्द्रण शंकरण ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन 6 अक्टूबर को सुबह 9 बजे पाटलिपुत्र खेल परिसर, कंकड़बाग, पटना में होगा। प्रतियोगिता में पटना प्रमंडल के पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिलों की चयनित विद्यालयी टीमें हिस्सा लेंगी। बालक और बालिका वर्ग के अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग के खिलाड़ी कुल 25 खेल विधाओं में प्रतिभाग करेंगे।

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पटना प्रमंडल के उपनिदेशक शारीरिक शिक्षा आनंदी कुमार ने बताया कि खेल विधावार विस्तृत कार्यक्रम सभी संबंधित जिला खेल पदाधिकारी और उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा को उपलब्ध करा दिया गया है। इसमें खेल विधा, आयु वर्ग, प्रतियोगिता की तिथि और आयोजन स्थल का विवरण दिया गया है।

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सभी संबंधित जिलों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी चयनित टीमों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समय पर प्रतियोगिता स्थल पर भेजना सुनिश्चित करें और प्रतियोगिता से जुड़े सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें। जिला प्रशासन की ओर से खिलाड़ियों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। सभी आयोजन स्थलों पर मेडिकल एवं स्वास्थ्य सुरक्षा, पेयजल सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।

इन दस्तावेजों के साथ पहुंचना होगा

प्रतियोगिता में शामिल होने वाले खिलाड़ियों के लिए योग्यता प्रमाण-पत्र पूरी तरह भरा हुआ और संबंधित जिला खेल पदाधिकारी या उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा से अभिप्रमाणित होना अनिवार्य है। इसके अलावा वार्षिक खेल कार्यक्रम 2026-27 के दिशा-निर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, पिछले वर्ष उत्तीर्ण कक्षा के अंक प्रमाण-पत्र की छायाप्रति और मूल आधार कार्ड अथवा विद्यालय परिचय-पत्र साथ लाना होगा।

चार से कम टीम या प्रतिभागी होने पर प्रतियोगिता स्थगित

आनंदी कुमार ने बताया कि प्रतियोगिताएं निर्धारित स्पर्धा, भार वर्ग और आयु वर्ग के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। टीम स्पर्धा में चार से कम टीम और व्यक्तिगत स्पर्धा में चार से कम प्रतिभागी होने पर संबंधित खेल विधा या स्पर्धा की प्रतियोगिता स्थगित की जाएगी। ऐसी स्थिति में चयन ट्रायल के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा।

एथलेटिक्स में अधिकतम तीन स्पर्धाओं में हिस्सा

एथलेटिक्स में एक खिलाड़ी रिले स्पर्धा को छोड़कर अधिकतम तीन स्पर्धाओं में हिस्सा ले सकेगा। वहीं, एक जिले से किसी एक स्पर्धा में अधिकतम दो खिलाड़ी ही हिस्सा ले सकेंगे। खेल विधावार निर्धारित आयु वर्ग और संख्या के अनुसार ही जिलों से चयनित खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति होगी। सभी खिलाड़ियों को अपने संबंधित खेल की पोशाक और खेल किट में प्रतियोगिता में शामिल होना होगा।

टीम प्रभारी के नेतृत्व में आएंगे खिलाड़ी

प्रत्येक जिले के चयनित खिलाड़ी संबंधित जिला खेल पदाधिकारी या उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा द्वारा अधिकृत टीम प्रभारी के नेतृत्व में ही प्रतियोगिता में भाग लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार खिलाड़ियों को संबंधित प्रतियोगिता स्थल पर सुबह 8 बजे तक रिपोर्ट करना होगा। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद सभी प्रतिभागी उसी दिन अपने जिले वापस लौटेंगे।

प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए आवास की व्यवस्था नहीं की जाएगी। वार्षिक खेल कार्यक्रम 2026-27 के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिभागियों को केवल दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। खिलाड़ियों और टीम प्रभारियों को नियमानुसार निर्धारित यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। सभी प्रतिभागियों के लिए प्रतियोगिता के दौरान मूल आधार कार्ड या विद्यालय परिचय-पत्र साथ रखना अनिवार्य किया गया है। प्रतियोगिता से संबंधित विशेष जानकारी के लिए कल्याणी देवी (कार्यालय लिपिक) के मोबाइल नंबर 9097337762, रागिनी रानी के 8252728128 और दीपक कुमार के 8809942046 पर संपर्क किया जा सकता है।

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