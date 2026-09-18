बिहार: लालगंज के लाइन होटल में देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग, ग्राहक को लगी गोली; होटल मालिक के बेटे का अपहरण

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, बुधवार रात करीब 11 बजे कुछ लोग बेदौली चौक स्थित लाइन होटल में खाना खाने पहुंचे थे। खाना खाने के दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद और कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ता देख होटल मालिक का बेटा दोनों पक्षों को समझाने और बीच-बचाव करने के लिए पहुंचा। बताया जा रहा है कि इसके बाद स्थिति और बिगड़ गई और अपराधियों ने होटल मालिक के बेटे को अपने कब्जे में ले लिया।होटल मालिक के बेटे को कब्जे में लेने के बाद अपराधियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए हमलावरों की गोलीबारी से होटल में मौजूद कर्मचारी और ग्राहक घबरा गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। इसी दौरान होटल में मौजूद एक ग्राहक के पैर में गोली लग गई। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया।फायरिंग की घटना की सूचना मिलते ही लालगंज थाना की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबसे पहले गोली लगने से घायल ग्राहक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया।घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। अपहृत होटल मालिक के बेटे की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गई। पुलिस की तत्परता के बाद युवक को सकुशल बरामद कर लिया गया। हालांकि, घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के संबंध में पुलिस अभी जांच कर रही है।पुलिस प्रशासन के अनुसार, अपराधियों की पहचान के लिए होटल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस पूरे मामले की सघन जांच कर रही है। फायरिंग और अपहरण की घटना के पीछे विवाद की वास्तविक वजह क्या थी और इसमें कितने लोग शामिल थे, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है।