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बिहार: लालगंज के लाइन होटल में देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग, ग्राहक को लगी गोली; होटल मालिक के बेटे का अपहरण

Fri, 18 Sep 2026 12:35 PM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वैशाली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वैशाली Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Fri, 18 Sep 2026 12:35 PM IST
सार

वैशाली के लालगंज थाना क्षेत्र के बेदौली चौक स्थित लाइन होटल में बुधवार देर रात मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की। गोलीबारी में होटल में खाना खा रहा एक ग्राहक घायल हो गया, जबकि अपराधी होटल मालिक के बेटे को अपने साथ ले गए।

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घटनास्थल पर मौजूद लोग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के बेदौली चौक स्थित एक लाइन होटल पर बुधवार देर रात मोटरसाइकिलों से पहुंचे अपराधियों ने हमला कर दिया। अपराधियों ने होटल परिसर में घुसकर कई राउंड फायरिंग की। अचानक हुई गोलीबारी से होटल में अफरा-तफरी मच गई। इस दौरान होटल में खाना खा रहे एक ग्राहक के पैर में गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं, अपराधी होटल मालिक के बेटे को अपने कब्जे में लेकर अपने साथ ले गए। आरोप है कि रास्ते में उसके साथ मारपीट भी की गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए अपहृत युवक को सकुशल बरामद कर लिया।
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खाना खाने पहुंचे लोगों से हुआ विवाद

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, बुधवार रात करीब 11 बजे कुछ लोग बेदौली चौक स्थित लाइन होटल में खाना खाने पहुंचे थे। खाना खाने के दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद और कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ता देख होटल मालिक का बेटा दोनों पक्षों को समझाने और बीच-बचाव करने के लिए पहुंचा। बताया जा रहा है कि इसके बाद स्थिति और बिगड़ गई और अपराधियों ने होटल मालिक के बेटे को अपने कब्जे में ले लिया।
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होटल में घुसकर कई राउंड फायरिंग

होटल मालिक के बेटे को कब्जे में लेने के बाद अपराधियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए हमलावरों की गोलीबारी से होटल में मौजूद कर्मचारी और ग्राहक घबरा गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। इसी दौरान होटल में मौजूद एक ग्राहक के पैर में गोली लग गई। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
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घायल ग्राहक को पटना किया गया रेफर

फायरिंग की घटना की सूचना मिलते ही लालगंज थाना की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबसे पहले गोली लगने से घायल ग्राहक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया।

पुलिस ने छापेमारी कर अपहृत युवक को बरामद किया

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। अपहृत होटल मालिक के बेटे की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गई। पुलिस की तत्परता के बाद युवक को सकुशल बरामद कर लिया गया। हालांकि, घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के संबंध में पुलिस अभी जांच कर रही है।


सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

पुलिस प्रशासन के अनुसार, अपराधियों की पहचान के लिए होटल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस पूरे मामले की सघन जांच कर रही है। फायरिंग और अपहरण की घटना के पीछे विवाद की वास्तविक वजह क्या थी और इसमें कितने लोग शामिल थे, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है।
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