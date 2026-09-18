बिहार: भाजयुमो के जिला महामंत्री की गोली मारकर हत्या, बंद कमरे में मिला शव; सिर के पीछे से मारी गई थी गोली

बिहार के सहरसा जिले में बेखौफ अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के जिला महामंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सदर थाना क्षेत्र के गौतम नगर, वार्ड नंबर 15 की है, जहां शुक्रवार दोपहर एक बंद मकान से भाजयुमो नेता का खून से लथपथ शव बरामद हुआ।

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आशंका जताई जा रही है कि हत्या बुधवार की रात ही की गई थी। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान 26 वर्षीय अभिजीत सिंह राजपूत उर्फ राजा के रूप में हुई है। वह भाजयुमो के जिला महामंत्री थे। अभिजीत मूल रूप से सुपौल जिले के गढ़बरुआरी, वार्ड नंबर 5 के रहने वाले थे और सहरसा के गौतम नगर स्थित अपने निजी मकान में रहते थे।

दो दिन से नहीं उठ रहा था फोन, खिड़की से झांका तो उड़े होश

भाजयुमो के जिलाध्यक्ष सुरजीत सिंह कुशवाहा ने बताया कि अभिजीत का फोन पिछले दो दिनों से नहीं उठ रहा था। शुक्रवार को जब उनका एक दोस्त घर पहुंचा और आवाज दी, तो अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। खिड़की से झांककर देखा गया तो अभिजीत बेडरूम में अचेत पड़े थे और उनके चेहरे पर तकिया ढका हुआ था। अनहोनी की आशंका होते ही तुरंत सदर थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब मुख्य दरवाजा तोड़ा, तो अंदर का नजारा खौफनाक था। कमरे से तेज बदबू आ रही थी और अभिजीत खून से लथपथ मृत पड़े थे।

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सिर के पीछे से मारी गई गोली, करीबी पर गहराया शक

स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अपराधियों ने अभिजीत के सिर के पीछे से गोली मारी थी, जो उनकी दाहिनी आंख को चीरती हुई बाहर निकल गई। माना जा रहा है कि इस जघन्य हत्याकांड में कोई बेहद करीबी शामिल हो सकता है। आशंका है कि हत्यारे पहले घर के अंदर आए, बातचीत की और मौका पाकर गोली मार दी। इसके बाद वे घर के पिछले दरवाजे से निकले और बाउंड्री वॉल के पास कुर्सी लगाकर दीवार फांदकर फरार हो गए।

माता-पिता का पहले ही हो चुका है निधन

पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो अभिजीत के पिता हर्षवर्धन सिंह, जो इंजीनियर थे, का निधन वर्ष 2018 में कैंसर से हो गया था, जबकि मां का देहांत 2017 में ही एक बीमारी की वजह से हो गया था। अभिजीत दो भाइयों में बड़े थे। उनका छोटा भाई फिलहाल दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। जानकारी के अनुसार, अभिजीत पर पूर्व में कुछ आपराधिक मामले भी दर्ज थे। अभिजीत के चाचा अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि परिवार को घटना की सूचना अचानक मिली। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की है।

क्या कहती है पुलिस?

वहीं, पूरे मामले पर सहरसा के एसडीपीओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि मृतक अभिजीत के सिर में गोली लगी है। शुरुआती पूछताछ और जांच में यह बात सामने आई है कि वह किसी पार्टी में शामिल होने गए थे। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को बुलाकर वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले के हर पहलू की गहराई से जांच की जा रही है। जल्द ही हत्यारों को बेनकाब किया जाएगा।