फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   BJYM District General Secretary Shot Dead in Bihar's Saharsa Body Found in Locked House

बिहार: भाजयुमो के जिला महामंत्री की गोली मारकर हत्या, बंद कमरे में मिला शव; सिर के पीछे से मारी गई थी गोली

Fri, 18 Sep 2026 04:40 PM IST
कोसी ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहरसा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहरसा Published by: कोसी ब्यूरो Updated Fri, 18 Sep 2026 04:40 PM IST
सार

सहरसा में भाजयुमो के जिला महामंत्री अभिजीत सिंह राजपूत उर्फ राजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार को गौतम नगर स्थित बंद मकान से उनका खून से लथपथ शव बरामद हुआ। पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन
BJYM District General Secretary Shot Dead in Bihar's Saharsa Body Found in Locked House
अभिजीत सिंह राजपूत उर्फ राजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बिहार के सहरसा जिले में बेखौफ अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के जिला महामंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सदर थाना क्षेत्र के गौतम नगर, वार्ड नंबर 15 की है, जहां शुक्रवार दोपहर एक बंद मकान से भाजयुमो नेता का खून से लथपथ शव बरामद हुआ।

विज्ञापन


आशंका जताई जा रही है कि हत्या बुधवार की रात ही की गई थी। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान 26 वर्षीय अभिजीत सिंह राजपूत उर्फ राजा के रूप में हुई है। वह भाजयुमो के जिला महामंत्री थे। अभिजीत मूल रूप से सुपौल जिले के गढ़बरुआरी, वार्ड नंबर 5 के रहने वाले थे और सहरसा के गौतम नगर स्थित अपने निजी मकान में रहते थे।

विज्ञापन

दो दिन से नहीं उठ रहा था फोन, खिड़की से झांका तो उड़े होश

भाजयुमो के जिलाध्यक्ष सुरजीत सिंह कुशवाहा ने बताया कि अभिजीत का फोन पिछले दो दिनों से नहीं उठ रहा था। शुक्रवार को जब उनका एक दोस्त घर पहुंचा और आवाज दी, तो अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। खिड़की से झांककर देखा गया तो अभिजीत बेडरूम में अचेत पड़े थे और उनके चेहरे पर तकिया ढका हुआ था। अनहोनी की आशंका होते ही तुरंत सदर थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब मुख्य दरवाजा तोड़ा, तो अंदर का नजारा खौफनाक था। कमरे से तेज बदबू आ रही थी और अभिजीत खून से लथपथ मृत पड़े थे।

विज्ञापन
विज्ञापन

सिर के पीछे से मारी गई गोली, करीबी पर गहराया शक

स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अपराधियों ने अभिजीत के सिर के पीछे से गोली मारी थी, जो उनकी दाहिनी आंख को चीरती हुई बाहर निकल गई। माना जा रहा है कि इस जघन्य हत्याकांड में कोई बेहद करीबी शामिल हो सकता है। आशंका है कि हत्यारे पहले घर के अंदर आए, बातचीत की और मौका पाकर गोली मार दी। इसके बाद वे घर के पिछले दरवाजे से निकले और बाउंड्री वॉल के पास कुर्सी लगाकर दीवार फांदकर फरार हो गए।

माता-पिता का पहले ही हो चुका है निधन

पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो अभिजीत के पिता हर्षवर्धन सिंह, जो इंजीनियर थे, का निधन वर्ष 2018 में कैंसर से हो गया था, जबकि मां का देहांत 2017 में ही एक बीमारी की वजह से हो गया था। अभिजीत दो भाइयों में बड़े थे। उनका छोटा भाई फिलहाल दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। जानकारी के अनुसार, अभिजीत पर पूर्व में कुछ आपराधिक मामले भी दर्ज थे। अभिजीत के चाचा अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि परिवार को घटना की सूचना अचानक मिली। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की है।



ये भी पढ़ें- बिहार में बड़ा हादसा : अनियंत्रित गाड़ी ने बाइक को उड़ाया, नहर में डूबी; तीन युवकों की मौत

क्या कहती है पुलिस?
वहीं, पूरे मामले पर सहरसा के एसडीपीओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि मृतक अभिजीत के सिर में गोली लगी है। शुरुआती पूछताछ और जांच में यह बात सामने आई है कि वह किसी पार्टी में शामिल होने गए थे। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को बुलाकर वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले के हर पहलू की गहराई से जांच की जा रही है। जल्द ही हत्यारों को बेनकाब किया जाएगा।

 

घटनास्थल पर पुलिस व भीड़। मृतक (फाइल फोटो)

अभिजीत सिंह राजपूत उर्फ राजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, घटनास्थल पर खड़े ्स्थानीय लोग।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed