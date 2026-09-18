बिहार न्यूज: पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, परिसर कराया गया खाली

पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद शुक्रवार को कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने कोर्ट का मुख्य द्वार बंद करा दिया और पूरे परिसर को खाली करा लिया। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट परिसर के चप्पे-चप्पे की जांच शुरू कर दी। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मौके पर बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड को भी बुलाया गया।

धमकी मिलने के बाद बंद कराया गया मुख्य द्वार

धमकी की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं। किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों को बाहर निकाल दिया गया और मुख्य द्वार बंद कर दिया गया। पुलिस और सुरक्षा टीमों ने पूरे परिसर की गहन जांच शुरू कर दी।

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बम और डॉग स्क्वॉड ने शुरू की जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड को मौके पर बुलाया गया। सुरक्षा टीमें कोर्ट परिसर के अलग-अलग हिस्सों की जांच कर रही हैं। पुलिस धमकी के स्रोत का पता लगाने के साथ ही यह भी जांच कर रही है कि धमकी किस माध्यम से और किसने दी।

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कोर्ट का कामकाज प्रभावित, लोगों को हुई परेशानी

बम की धमकी के कारण शुक्रवार को कोर्ट का कामकाज प्रभावित हुआ। दूर-दराज के इलाकों से मुकदमों और बेल की कार्रवाई के लिए पटना सिविल कोर्ट पहुंचे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अचानक परिसर खाली कराए जाने से कई लोग अपनी सुनवाई और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर परेशान नजर आए। वहीं, घटना को लेकर वकीलों में भी नाराजगी देखी गई।

धमकी के स्रोत की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस धमकी के स्रोत समेत पूरे मामले की जांच में जुटी है। सुरक्षा एजेंसियां कोर्ट परिसर में लगातार जांच कर रही हैं। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा टीमों की कार्रवाई जारी है तथा धमकी की वास्तविकता और इसके पीछे की वजह का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।