फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Patna News ›   patna civil court bomb threat court premises evacuated bomb dog squad

बिहार न्यूज: पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, परिसर कराया गया खाली

Fri, 18 Sep 2026 12:41 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Fri, 18 Sep 2026 12:41 PM IST
सार

पटना सिविल कोर्ट को शुक्रवार को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा के मद्देनजर पूरे परिसर को खाली करा दिया गया और मुख्य द्वार बंद कर दिया गया। पुलिस ने बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड के साथ कोर्ट परिसर की जांच शुरू की।

विज्ञापन
patna civil court bomb threat court premises evacuated bomb dog squad
पटना सिविल कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद शुक्रवार को कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने कोर्ट का मुख्य द्वार बंद करा दिया और पूरे परिसर को खाली करा लिया। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट परिसर के चप्पे-चप्पे की जांच शुरू कर दी। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मौके पर बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड को भी बुलाया गया।

विज्ञापन

धमकी मिलने के बाद बंद कराया गया मुख्य द्वार

धमकी की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं। किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों को बाहर निकाल दिया गया और मुख्य द्वार बंद कर दिया गया। पुलिस और सुरक्षा टीमों ने पूरे परिसर की गहन जांच शुरू कर दी।

विज्ञापन

बम और डॉग स्क्वॉड ने शुरू की जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड को मौके पर बुलाया गया। सुरक्षा टीमें कोर्ट परिसर के अलग-अलग हिस्सों की जांच कर रही हैं। पुलिस धमकी के स्रोत का पता लगाने के साथ ही यह भी जांच कर रही है कि धमकी किस माध्यम से और किसने दी।

विज्ञापन
विज्ञापन

कोर्ट का कामकाज प्रभावित, लोगों को हुई परेशानी

बम की धमकी के कारण शुक्रवार को कोर्ट का कामकाज प्रभावित हुआ। दूर-दराज के इलाकों से मुकदमों और बेल की कार्रवाई के लिए पटना सिविल कोर्ट पहुंचे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अचानक परिसर खाली कराए जाने से कई लोग अपनी सुनवाई और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर परेशान नजर आए। वहीं, घटना को लेकर वकीलों में भी नाराजगी देखी गई।

धमकी के स्रोत की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस धमकी के स्रोत समेत पूरे मामले की जांच में जुटी है। सुरक्षा एजेंसियां कोर्ट परिसर में लगातार जांच कर रही हैं। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा टीमों की कार्रवाई जारी है तथा धमकी की वास्तविकता और इसके पीछे की वजह का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed