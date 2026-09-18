बिहार में बड़ा हादसा : अनियंत्रित गाड़ी ने बाइक को उड़ाया, नहर में डूबी; तीन युवकों की मौत

बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मोहनिया आने के दौरान एक अनियंत्रित वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी।

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