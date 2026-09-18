बिहार में बड़ा हादसा : अनियंत्रित गाड़ी ने बाइक को उड़ाया, नहर में डूबी; तीन युवकों की मौत
कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार को सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की मौत हो गई। अनियंत्रित वाहन की टक्कर के बाद बाइक नहर में जा गिरी। पुलिस ने शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मोहनिया आने के दौरान एक अनियंत्रित वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी।
हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान बघिनी गांव निवासी विकास कुमार, बिट्टू कुमार और दिलखुश राय के रूप में हुई है। घटना की सूचना पर मोहनिया पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को नहर से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, भभुआ भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
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