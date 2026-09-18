बिहार: जिसकी हत्या पर मचा था हड़कंप, चार साल बाद पत्नी-बच्चे संग थाने पहुंचा ‘मृतक’; खुली झूठी कहानी

मुजफ्फरपुर पुलिस ने चार साल पहले हुई एक हत्या के मामले में झूठी कहानी का बड़ा खुलासा किया है। प्रेम-प्रसंग को बचाने के लिए गोपालगंज के एक युवक ने अपनी ही हत्या का झूठा नाटक रच डाला। हालांकि, पुलिस की जांच के आगे उसका यह हाई-वोल्टेज ड्रामा ज्यादा दिन नहीं टिक सका और मामले का भंडाफोड़ हो गया।

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मामले के चार साल बाद युवक अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सरैया की एसडीपीओ अभिजीत कौर के सामने हाजिर हो गया और अपने ही बुने झूठ से पर्दा उठा दिया। जांच में पता चला कि अंतरजातीय शादी का परिवार द्वारा विरोध किए जाने पर उन्हें गुमराह करने के लिए युवक अपनी प्रेमिका को लेकर दिल्ली चला गया था, जहां दोनों ने शादी कर ली और वहीं रहने लगे।

दरअसल, वर्ष 2022 में वादी धीरज प्रसाद श्रीवास्तव, थाना थावे, गोपालगंज ने थावे थाना में लिखित आवेदन दिया था। इसमें बताया गया था कि 6 नवंबर 2022 को उनके छोटे भाई सोनू कुमार दुकान का सामान लाने के लिए 50 हजार रुपये लेकर सुबह पटना के लिए निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। उसी दिन शाम करीब पांच बजे उनके भाई के मोबाइल फोन से व्हाट्सऐप पर एक ऑडियो क्लिप मिला। इसमें मुजफ्फरपुर जिले के देवरिया थाना क्षेत्र में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रुपये से भरा बैग छीनने और खून से लथपथ सिर की तस्वीर भेजकर हत्या किए जाने की जानकारी दी गई थी।

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इसके बाद उक्त आवेदन के आधार पर थावे थाना में शून्य प्राथमिकी दर्ज कर उसे देवरिया थाना भेजा गया। इसके बाद देवरिया थाना में हत्या का मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सफल उद्भेदन के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के अनुश्रवण और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सरैया के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया।



इस टीम में देवरिया थानाध्यक्ष की टीम को भी शामिल किया गया। गठित टीम द्वारा घटना के कारणों का पता लगाने और मामले के उद्भेदन के लिए मानवीय एवं तकनीकी बिंदुओं पर लगातार जांच की जा रही थी। पुलिस के अग्रतर अनुसंधान के क्रम में यह बात सामने आई कि कथित मृतक ने अपने प्रेम-प्रसंग को बचाए रखने के लिए खुद की हत्या हो जाने की झूठी कहानी रची थी। इसके बाद यह तथ्य भी सामने आया कि कथित मृतक जिस युवती के साथ प्रेम प्रसंग में था, उसे उसी दिन यानी 6 नवंबर को लेकर दूसरे राज्य चला गया था। इस संबंध में युवती के परिजनों की ओर से दिए गए आवेदन के आधार पर थावे थाना में भी मामला दर्ज कराया गया था।

पुलिस की कार्रवाई और बढ़ते दबाव के कारण देवरिया हत्याकांड का तथाकथित मृतक सोनू कुमार, थाना थावे, जिला गोपालगंज, थाने में उपस्थित हुआ। मामले में अग्रतर विधि-सम्मत कार्रवाई की जा रही है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसडीपीओ सरैया अभिजीत कौर ने बताया कि हत्या की झूठी कहानी का पर्दाफाश हो गया है। पूरे मामले में अनुसंधान जारी है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।