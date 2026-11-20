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अचल संपत्ति और बैंक खातों के दस्तावेज

जांच दल को प्रखंड प्रमुख के ठिकानों की तलाशी के दौरान भारी मात्रा में नकदी के अलावा कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले। अधिकारियों ने विभिन्न बैंकों के 12 खातों से जुड़े कागजात और भारतीय जीवन बीमा निगम की आठ पॉलिसियों के दस्तावेज जब्त किए हैं। जब्त दस्तावेज में मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर खरीदी गई 104 डिसमिल जमीन के कागजात भी शामिल हैं। इस जमीन का निबंधन मूल्य ही चार करोड़ रुपये है। अधिकारियों के मुताबिक शेष जमीन का मूल्य भी करोड़ों रुपये में होने की संभावना है, जिसका आकलन और सत्यापन अधिकारी अभी कर रहे हैं। जांच अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि दस्तावेज की पूरी जांच के बाद संपत्ति के इस आंकड़े में और बढ़ोतरी हो सकती है। विज्ञापन



चार अलग स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई

आर्थिक अपराध इकाई की उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों की चार टीमों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। टीमों ने बाजपट्टी स्थित प्रखंड प्रमुख के पैतृक और निजी मकान, उनके सरकारी कार्यालय तथा मुजफ्फरपुर के औराई स्थित निजी आवास पर एकसाथ धावा बोला। अधिकारियों ने सभी वित्तीय लेन-देन से संबंधित अभिलेखों को अपने पास रखकर जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई। विज्ञापन विज्ञापन



पांच साल में बना ली करोड़ों की संपत्ति

जांच एजेंसी के अनुसार मोहम्मद अफजल आलम ने दिसंबर, 2021 में पंचायत समिति सदस्य चुने जाने के बाद बाजपट्टी के प्रखंड प्रमुख का पद संभाला था। पंचायत समिति सदस्य के रूप में उन्हें केवल 10 हजार रुपये प्रतिमाह भत्ता मिलता है। इसके बावजूद महज पांच वर्षों में ही उन्होंने करोड़ों रुपये की चल और अचल संपत्ति खड़ी कर ली। जांच दल को प्रखंड प्रमुख के ठिकानों की तलाशी के दौरान भारी मात्रा में नकदी के अलावा कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले। अधिकारियों ने विभिन्न बैंकों के 12 खातों से जुड़े कागजात और भारतीय जीवन बीमा निगम की आठ पॉलिसियों के दस्तावेज जब्त किए हैं। जब्त दस्तावेज में मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर खरीदी गई 104 डिसमिल जमीन के कागजात भी शामिल हैं। इस जमीन का निबंधन मूल्य ही चार करोड़ रुपये है। अधिकारियों के मुताबिक शेष जमीन का मूल्य भी करोड़ों रुपये में होने की संभावना है, जिसका आकलन और सत्यापन अधिकारी अभी कर रहे हैं। जांच अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि दस्तावेज की पूरी जांच के बाद संपत्ति के इस आंकड़े में और बढ़ोतरी हो सकती है।आर्थिक अपराध इकाई की उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों की चार टीमों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। टीमों ने बाजपट्टी स्थित प्रखंड प्रमुख के पैतृक और निजी मकान, उनके सरकारी कार्यालय तथा मुजफ्फरपुर के औराई स्थित निजी आवास पर एकसाथ धावा बोला। अधिकारियों ने सभी वित्तीय लेन-देन से संबंधित अभिलेखों को अपने पास रखकर जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई।जांच एजेंसी के अनुसार मोहम्मद अफजल आलम ने दिसंबर, 2021 में पंचायत समिति सदस्य चुने जाने के बाद बाजपट्टी के प्रखंड प्रमुख का पद संभाला था। पंचायत समिति सदस्य के रूप में उन्हें केवल 10 हजार रुपये प्रतिमाह भत्ता मिलता है। इसके बावजूद महज पांच वर्षों में ही उन्होंने करोड़ों रुपये की चल और अचल संपत्ति खड़ी कर ली।

आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की टीम ने सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी प्रखंड प्रमुख मोहम्मद अफजल आलम के चार ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की। पंचायत समिति सदस्य के रूप में हर महीने महज 10 हजार रुपये का भत्ता पाने वाले प्रखंड प्रमुख के ठिकानों से अधिकारियों ने 30 लाख रुपये नकद और करीब 10 लाख रुपये के गहने बरामद किए। जांच के दौरान अधिकारियों ने पिछले पांच वर्षों में खरीदी गई 14 अचल संपत्तियों के दस्तावेज भी हासिल किए हैं। प्राथमिक जांच के आधार पर आर्थिक अपराध इकाई ने मोहम्मद अफजल आलम के खिलाफ अपनी वैध आय से करीब 1.25 करोड़ रुपये अधिक की संपत्ति जुटाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। यह संपत्ति उनकी ज्ञात आय से लगभग 259.94 प्रतिशत अधिक है।