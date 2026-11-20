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अधिसूचना के अनुसार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार अगले आदेश तक अपने वर्तमान पद के साथ-साथ बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। वहीं, 1984 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी केएस द्विवेदी को आयोग के अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया गया है। आयोग की कमान संभालने वाले 1993 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी जितेंद्र सिंह गंगवार वर्तमान में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सरकार द्वारा नए अध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने के साथ ही आयोग के शीर्ष नेतृत्व को लेकर पिछले लंबे समय से चली आ रही रिक्तता अब समाप्त हो गई है।दरोगा भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं की जांच शुरू होने के तुरंत बाद तत्कालीन अध्यक्ष केएस द्विवेदी 15 सितंबर से 30 दिनों के अवकाश पर चले गए थे। उन्होंने अपने अवकाश पत्र में पारिवारिक कारणों का उल्लेख किया था। हालांकि निर्धारित 30 दिनों की समय सीमा पूरी हो जाने के बाद भी वह अपने पद पर वापस नहीं लौटे। अध्यक्ष के वापस न लौटने के कारण बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का अध्यक्ष पद पिछले लगभग दो महीनों से लगातार खाली पड़ा हुआ था। इसके बाद राज्य सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और आयोग के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से नया अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया।इस प्रशासनिक बदलाव की मुख्य वजह दरोगा भर्ती की मुख्य लिखित परीक्षा में हुई धांधली रही। परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें मिलने के बाद मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई को सौंपी गई थी। आर्थिक अपराध इकाई की विस्तृत जांच रिपोर्ट में परीक्षा के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाए जाने की पुष्टि हुई। जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए दरोगा भर्ती की मुख्य लिखित परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया था। इस पूरे प्रकरण और परीक्षा के रद्द होने के तुरंत बाद ही तत्कालीन आयोग अध्यक्ष केएस द्विवेदी छुट्टी पर चले गए थे।