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बरौनी-हाथिदह रेलखंड पर बंद रेलवे फाटक के पास कान में ईयरफोन लगाकर पटरी पार कर रहे 27 वर्षीय युवक की ट्रेन की चपेट में आने के बाद इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। हादसा बरौनी जीआरपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरौनी जंक्शन के पूर्वी आउटर गुमटी गढ़हारा के पास हुआ। मृतक की पहचान फुलवरिया थाना क्षेत्र स्थित बारो गाछी टोला निवासी गंगाराम साह के पुत्र रोहित कुमार के रूप में हुई है।