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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka vrishchik rashifal 20 September 2026 today scorpio horoscope in hindi

आज का राशिफल: वृश्चिक राशि वालों के आय के नए स्रोत बनेंगे, पढ़ें 20 सितंबर का राशिफल

Sun, 20 Sep 2026 05:08 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 20 Sep 2026 05:08 AM IST
सार

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज आर्थिक रूप से दिन उत्साहजनक रह सकता है। कमाई के नए रास्ते बनने के साथ पुराने माध्यमों से भी आय जारी रहने की संभावना है।

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Aaj ka vrishchik rashifal 20 September 2026 today scorpio horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस राशि के लोग मजबूत इच्छाशक्ति वाले, गंभीर स्वभाव के और अपने लक्ष्य के प्रति अत्यंत समर्पित होते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। ये अपने मन की बातें आसानी से किसी से साझा नहीं करते, जिसके कारण इनका व्यक्तित्व रहस्यमय माना जाता है। भावनात्मक रूप से ये काफी सशक्त होते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की क्षमता रखते हैं। अपनी निजी जिंदगी को ये सीमित दायरे में ही रखते हैं। इस राशि के जातकों के लिए लाल मसूर या तांबे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ फल देने वाला माना गया है। आज का राशिफल

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वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope)
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज आर्थिक रूप से दिन उत्साहजनक रह सकता है। कमाई के नए रास्ते बनने के साथ पुराने माध्यमों से भी आय जारी रहने की संभावना है। यदि आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए किसी नए काम या अवसर की तलाश कर रहे हैं तो आज कोई उपयोगी संभावना सामने आ सकती है। सरकारी विभाग या सरकारी कामकाज से संबंधित किसी मामले में भी प्रगति के संकेत हैं। 
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यात्रा का योग बन रहा है और यह यात्रा आपके लिए काम से जुड़ी उपलब्धि या किसी महत्वपूर्ण संपर्क का कारण बन सकती है। स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा और प्रेम संबंधों में भी सकारात्मकता बनी रहेगी। व्यापार करने वालों को काम में लाभ और आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आज मिले अवसरों का सही इस्तेमाल करें। हालांकि किसी भी वित्तीय फैसले में व्यावहारिक सोच बनाए रखना जरूरी होगा। पीले रंग की वस्तु अपने पास रखना शुभ माना जाता है।
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मुख्य बिंदु:
आय के नए स्रोत बन सकते हैं।
सरकारी काम में प्रगति संभव है।
यात्रा लाभकारी रह सकती है।
प्रेम, स्वास्थ्य और व्यापार में सकारात्मकता रहेगी।
पीली वस्तु अपने पास रखें।


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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