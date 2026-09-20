साप्ताहिक लव राशिफल: सिंह और कुंभ के रिश्ते में खिलेगा प्यार, सप्ताह भर बनी रहेगी रोमांटिक फीलिंग

1 of 13 साप्ताहिक लव राशिफल - फोटो : अमर उजाला

Saptahik Love Rashifal: 21 से 27 सितंबर 2026 का यह सप्ताह प्रेम और रिश्तों के लिहाज से कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। चंद्रमा के राशि परिवर्तन का असर आपके मन और भावनाओं पर दिखाई देगा, जबकि 26 सितंबर को बुध का तुला राशि में प्रवेश आपकी बातचीत और रिश्तों में स्पष्टता और सौम्यता ला सकता है। ऐसे में प्रेम संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर होने के संकेत हैं, लेकिन जल्दबाजी में फैसला लेने और गुस्से में प्रतिक्रिया देने से बचना जरूरी होगा। तो आइए जानते हैं, इस सप्ताह आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी और सितारे आपके रिश्ते को लेकर क्या संकेत दे रहे हैं।

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साप्ताहिक मेष लव राशिफल (Weekly Aries Love Horoscope):

सप्ताह की शुरुआत में जिम्मेदारियों और अपनों की अपेक्षाओं के कारण आपका ध्यान थोड़ा बंटा रह सकता है। काम, परिवार और प्रेम जीवन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे-जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, दोस्तों और सामाजिक गतिविधियों के लिए समय मिलेगा और किसी पुराने परिचित से दोबारा संपर्क भी हो सकता है। पार्टनर अगर आपके किसी फैसले पर सवाल करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उसकी बात समझने की कोशिश करें। रिश्ते में हैं तो छोटी बहस को पूरे सप्ताह की परेशानी न बनने दें। पार्टनर को आलोचना से ज्यादा आपका भरोसा और सहयोग चाहिए होगा। सप्ताहांत में संवाद बेहतर होगा। सिंगल लोगों की किसी दोस्त या सामाजिक संपर्क के जरिए नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, लेकिन रिश्ते को समय देकर आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा।

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साप्ताहिक वृष लव राशिफल (Weekly Taurus Love Horoscope):

इस सप्ताह आपकी प्राथमिकता जिम्मेदारियां और जरूरी काम रहेंगे, जिसके कारण भावनाओं पर खुलकर बात करने का समय कम मिल सकता है। हालांकि, करीबी लोग आपकी खामोशी के पीछे छिपी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। किसी छोटी असहमति को जरूरत से ज्यादा व्यक्तिगत न बनाएं। अगर आप रिश्ते में हैं तो सप्ताह का दूसरा भाग पार्टनर को समझने और अपनी बात साझा करने के लिए अनुकूल रहेगा। अपनी राय पर कायम रहते हुए सामने वाले की बात भी धैर्य से सुनें। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी दोस्त, कामकाजी संपर्क या सीखने से जुड़ी गतिविधि के दौरान किसी खास व्यक्ति से हो सकती है। साधारण बातचीत धीरे-धीरे गहरे जुड़ाव में बदल सकती है।

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साप्ताहिक मिथुन लव राशिफल (Weekly Gemini Love Horoscope):

सप्ताह की शुरुआत में अधूरे काम, योजनाएं और दूसरी जिम्मेदारियां आपका काफी समय ले सकती हैं। बाद में सामाजिक और नेटवर्किंग गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे प्रेम जीवन को पर्याप्त समय देना मुश्किल हो सकता है। ध्यान रखें कि आपका रिश्ता अनजाने में आपकी प्राथमिकताओं में पीछे न चला जाए। कपल्स के लिए चुप रहकर मतभेद सुलझाना सही तरीका नहीं होगा। पार्टनर को आपकी भावनाओं और इच्छाओं की स्पष्ट जानकारी चाहिए। सप्ताहांत बातचीत के लिए बेहतर रहेगा और पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। सिंगल्स को काम या सामाजिक दायरे में कोई आकर्षक व्यक्ति मिल सकता है। हालांकि, शुरुआती आकर्षण के बजाय लगातार बने रहने वाले जुड़ाव पर ध्यान दें।

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