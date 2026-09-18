साप्ताहिक राशिफल 21-27 सितंबर: इन 5 राशियों पर रहेगी ग्रहों की विशेष कृपा, पढ़ें 12 राशियों का हाल

1 of 13 साप्ताहिक राशिफल: 21 से 27 सितंबर 2026 - फोटो : AI







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सितंबर का चौथा सप्ताह यानी 21 से 27 सितंबर 2026 ज्योतिषीय दृष्टि से कई महत्वपूर्ण ग्रह नक्षत्र और राशि परिवर्तनों के कारण खास रहने वाला है। इस सप्ताह 21 सितंबर को बुध चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिससे बुद्धि, संवाद, रचनात्मकता, व्यापार और आर्थिक मामलों पर प्रभाव पड़ सकता है। वहीं 26 सितंबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां उनकी शुक्र के साथ युति बनेगी। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार यह समय बातचीत, साझेदारी, व्यापारिक समझौतों और वित्तीय निर्णयों के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है।



इस दौरान सूर्य कन्या राशि और मंगल कर्क राशि में रहेंगे, जिससे सप्ताह में कामकाज, स्वास्थ्य, परिवार, करियर और भावनात्मक फैसलों से जुड़े विषय प्रमुख रह सकते हैं। कुछ राशियों के लिए नए अवसर, आय और करियर में प्रगति के योग बन सकते हैं, जबकि कुछ जातकों को खर्च, जल्दबाजी और रिश्तों में मतभेद से बचना होगा। आइए जानते हैं 21 से 27 सितंबर 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल।

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मेष

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिले जुले फल देने वाला कहा जाएगा। इस हफ्ते आपके काम कभी आसानी से बनते हुए तो कभी अटकते हुए नजर आएंगे। नौकरीपेशा लोगों पर कार्यक्षेत्र में अचानक से कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। आपको अपने गुप्त शत्रुओं और विरोधियों से खूब सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के पूर्वार्ध में करियर अथवा कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बनेंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह समय थोड़ा चुनौती भरा रह सकता है। उन्हें मार्केट में अपनी साख को बनाए रखने और मनचाहा लाभ प्राप्त करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करना होगा।



सप्ताह के मध्य में आपका अपने बंधु-बांधवों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। इस दौरान आपको अपने क्रोध पर काबू रखने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय सेहत और संबंध दोनों की दृष्टि से कठिनाई लिए रहने वाला है। इस दौरान मौसमी बीमारी से सतर्क रहें और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को इग्नोर करने की भूल न करें। सप्ताह के अंत में अचानक से कुछेक बड़े खर्च आ सकते हैं, जिससे आपका बजट गड़बड़ा सकता है। प्रेम प्रसंग में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं।



उपाय: भगवान बटुक भैरव की विशेष रूप से पूजा एवं उनके स्तोत्र का पाठ करें।



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वृषभ

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह छोटी-मोटी अड़चनों के साथ तरक्की के नये द्वार खोलने वाला रहेगा। ऐसे में आपको समस्याओं से घबराने की बजाय सूझबूझ से काम लेना होगा। यदि आप इस सप्ताह धैर्य और विवेक के साथ चीजों को सुलझाने का प्रयास करेंगे तो न सिर्फ आपकी परेशानियां कम होंगी बल्कि आपकी प्रगति भी होगी। सप्ताह की शुरुआत के दो-तीन दिन इग्नोर कर दिया जाए तो बाकी हफ्ता आपके लिए अनुकूल रहने वाला है।



सप्ताह के मध्य में किसी प्रिय व्यक्ति से मेल-मुलाकात का संयोग बनेगा। इस दौरान परिवार के सदस्यों के साथ हंसी-खुशी समय बीतेगा और धार्मिक-मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप रोजी-रोजगार की तलाश में हैं तो आपको इस संबंध में सप्ताह के अंत तक सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है।



नौकरी पेशा एवं व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध का समय शुभ और लाभप्रद कहा जाएगा। इस दौरान आपको करियर-कारोबार में मनचाही प्रगति मिलेगी। विदेश से जुड़े कार्य करने वालों को विशेष लाभ की प्राप्ति संभव है। लव पार्टनर के साथ आपका अच्छा तालमेल बना रहेगा। अपने पार्टनर को रिझाने के लिए आप कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा।



उपाय: प्रतिदिन श्री यंत्र की पूजा एवं श्री सूक्त का पाठ करें।

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मिथुन

मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी कहा जाएगा। इस सप्ताह आपको घर और बाहर दोनों जगह कुछ चीजों को लेकर मानसिक तनाव बना रहेगा। यदि आप टारगेट ओरिएंटेड जॉब करते हैं तो आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में मुश्किलें आ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में सीनियर और सहयोगियों से अपेक्षाकृत सहयोग और समर्थन नहीं मिल पाने से आपका मन खिन्न रहेगा। सप्ताह के मध्य में आपको रोजी-रोजगार के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए चुनौतियों भरा रहने वाला है। इस हफ्ते आय के मुकाबले खर्च की अधिकता रहेगी।



सप्ताह की शुरुआत में व्यावसायिक कार्यों में अड़चनें आएंगी लेकिन सप्ताह के अंत तक चीजें पटरी पर लौटती हुई नजर आएंगी। मिथुन राशि के जातकों को धन के लेनदेन में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह पास के फायदे में दूर का नुकसान और गुमराह करने वाले लोगों से बचें। प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए अपने पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें। आपका लव पार्टनर इस सप्ताह आपके समर्पण और विश्वास को परखने का प्रयास करेगा। संतान पक्ष के भविष्य को लेकर मन चिंतित रहेगा।



उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा में गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें।

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