लकी राशियां: 30 सितंबर तक इन राशि वालों के रहेंगे अच्छे दिन, नौकरी-शादी और घर-गाड़ी के बनेंगे योग

Lucky Horoscope Till 30 September 2026: ज्योतिष के अनुसार, ग्रहों के गोचर के साथ-साथ उनकी स्थिति का भी विशेष महत्व माना जाता है। ग्रहों की चाल और उनकी स्थिति का प्रभाव जातकों के जीवन में शुभ-अशुभ परिणाम लेकर आ सकता है। सितंबर माह की बात करें तो इस दौरान कुछ राशि वालों के लिए समय बेहद अनुकूल माना जा रहा है। दरअसल, सूर्य कन्या राशि में रहकर बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं। इसके अलावा शुक्र अपने ही घर यानी तुला राशि में विराजमान हैं। वहीं, चंद्रमा की राशि कर्क में मंगल और गुरु का गोचर हो रहा है। ग्रहों का यह खास संयोग कुछ राशि वालों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। ऐसे में सितंबर के बाकी दिनों में इन राशि वालों को करियर और पारिवारिक जीवन से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की अधिक संभावनाएं हैं। आइए जानते हैं इन लकी राशियों के बारे में।