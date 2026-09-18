लकी राशियां: 30 सितंबर तक इन राशि वालों के रहेंगे अच्छे दिन, नौकरी-शादी और घर-गाड़ी के बनेंगे योग

Lucky Horoscope Till 30 September 2026: ज्योतिष के अनुसार, ग्रहों के गोचर के साथ-साथ उनकी स्थिति का भी विशेष महत्व माना जाता है। ग्रहों की चाल और उनकी स्थिति का प्रभाव जातकों के जीवन में शुभ-अशुभ परिणाम लेकर आ सकता है। सितंबर माह की बात करें तो इस दौरान कुछ राशि वालों के लिए समय बेहद अनुकूल माना जा रहा है। दरअसल, सूर्य कन्या राशि में रहकर बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं। इसके अलावा शुक्र अपने ही घर यानी तुला राशि में विराजमान हैं। वहीं, चंद्रमा की राशि कर्क में मंगल और गुरु का गोचर हो रहा है। ग्रहों का यह खास संयोग कुछ राशि वालों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। ऐसे में सितंबर के बाकी दिनों में इन राशि वालों को करियर और पारिवारिक जीवन से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की अधिक संभावनाएं हैं। आइए जानते हैं इन लकी राशियों के बारे में।
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कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए समय खास रहने वाला है, क्योंकि गुरु और मंगल आपकी राशि में विराजमान होकर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। इस दौरान नौकरीपेशा लोगों को कोई अच्छी सूचना सुनने को मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है। व्यापार को लेकर नए अवसर भी सामने आ सकते हैं। आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी। आपकी कोई बड़ी इच्छा भी पूरी हो सकती है। धन से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है। परिवार में भी सुख-शांति का माहौल बना रहेगा। घर की स्थिति में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा।
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कन्या राशि
कन्या राशि में बन रहा बुधादित्य योग भाग्योदय के संकेत दे रहा है। इस दौरान व्यापार से जुड़े लोगों को नई तरह की डील या बड़े सौदे करने का मौका मिल सकता है। लंबे समय से अटके काम पूरे होने से आपको राहत मिलेगी और सफलता के साथ मान-सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे। आपकी योजनाओं को गति मिलने से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जो लोग व्यापार में हैं उनको नई तरह की डील करने का मौका मिल सकता है।
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तुला राशि
तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और वर्तमान में शुक्र आपकी राशि में ही विराजमान हैं। ऐसे में यह समय आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल माना जा रहा है। जीवन में खुशियां बनी रहेंगी और पारिवारिक जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो सकती हैं। घर-परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा। जो लोग वाहन आदि की खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए प्रबल योग बन रहे हैं। आपकी कोई बड़ी इच्छा भी पूरी हो सकती है।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।