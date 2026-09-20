साप्ताहिक लकी राशिफल: यह सप्ताह इन 4 राशि वालों के लिए रहेगा लकी, करियर में मिलेगी मनचाही सफलता और सम्मान

Weekly Lucky Horoscope 21 to 27 September 2026: ज्योतिषियों के अनुसार, 21 से 27 सितंबर तक का नया सप्ताह 12 राशियों के लिए अलग-अलग अवसर और बदलाव लेकर आया है। ग्रहों की चाल का असर कुछ राशि वालों के लिए विशेष रूप से शुभ रहने वाला है। माना जा रहा है कि, इस सप्ताह सूर्य और बुध की युति का प्रभाव रहेगा, वहीं मंगल और गुरु की युति भी कुछ राशियों के भाग्य को चमका सकती है। ऐसे में इन जातकों को करियर में मनचाही सफलता, आर्थिक लाभ और मान-सम्मान मिल सकता है। आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।