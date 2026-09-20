मंगल का कर्क राशि में गोचर: जानिए कर्क, सिंह और कन्या राशि पर आने वाले दिनों में कैसा रहेगा असर ?

18 सितंबर 2026 को दोपहर करीब 3 बजे मंगल मिथुन राशि की अपनी यात्रा को खत्म करते हुए कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मंगलदेव इस राशि में 12 नवबंर तक रहेंगे, फिर इसके बाद सूर्य के स्वामित्व वाली राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। जिससे मंगल की शक्तियां कम होती है। साथ ही कर्क राशि में पहले से देवगुरु बृहस्पति मौजूद हैं जिससे मंगल और गुरु की युति बनेंगे। आइए जानते हैं मंगल के कर्क राशि में गोचर करने से कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों पर किस तरह प्रभाव पड़ेगा।