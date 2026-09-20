मंगल का कर्क राशि में गोचर: जानिए तुला, वृश्चिक और धनु राशि पर आने वाले दिनों में कैसा रहेगा असर ?

18 सितंबर को मंगल मिथुन से कर्क राशि में आ चुके हैं। कर्क राशि में मंगल का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि मंगल इस राशि में नीच के होते हैं यानी मंगल के प्रभाव में कमी आने लगती है। मंगल के कर्क राशि में गोचर करने से गुरु संग युति भी बन गई है। 18 सितंबर को मंगल और गुरु दोनों ही कर्क राशि में विराजमान हैं। मंगल के कर्क राशि में गोचर करने से सभी 12 राशियों पर किसी न किसी तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि पर आने वाले दिनों में मंगल के गोचर का कैसा पड़ेगा प्रभाव।
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तुला राशि
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तुला राशि
- तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर उनके दशम भाव में हुआ है। दशम भाव करियर और कार्यक्षेत्र से जुड़ा होता है।
- ऐसे में आने वाले दिनों में आपको कार्यक्षेत्र में नई तरह की जिम्मेदारी मिल सकती है। किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिलेगा।
- मंगल के कर्क राशि में गोचर से और गुरु संग युति होने से इस दौरान तुला राशि वालों को जमीन और संपत्ति के मामलों में सक्रियता बढ़ सकती है।
- मंगल के गोचर करने से आपको किसी जरूरी मसलों पर बहुत ही सोच-विचार कर फैसला लेना होगा।
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वृश्चिक राशि
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वृश्चिक राशि
- वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का गोचर आपके नवम भाव में होगा , जो भाग्य, गुरु और पिता का भाव होता है।
- ऐसे में मंगल का कर्क राशि में गोचर और गुरु संग युति होने से उच्च शिक्षा, भाग्य, धन और लंबी यात्रा का संयोग बन रहा है।
- इस दौरान जो लोग जमीन-जायदाद से संबंधित कोई काम करना चाह रहे हैं उनके लिए आने वाला समय अच्छा रहेगा।
- किसी को उधार दिया हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। इसके साथ ही अचानक धन प्राप्ति के अच्छे संकेत हैं।
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धनु राशि
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धनु राशि
- धनु राशि वालों के लिए मंगल का कर्क राशि में गोचर करने से यह आपके अष्टम भाव में होगा, जिससे आपको सावधान रहने की जरूरत है।
- आपको इस दौरान किसी भी तरह के जोखिम भरे कामों को करने से बचना होगा। अचानक से खर्चे और वाद-विवाद बढ़ सकते हैं।
- वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी और जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला करने से बचना होगा।
- पारिवारिक मामलों में आपको बहुत ही सोच-समझकर कोई भी फैसला लेना होगा।
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