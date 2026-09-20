मंगल का कर्क राशि में गोचर: जानिए तुला, वृश्चिक और धनु राशि पर आने वाले दिनों में कैसा रहेगा असर ?

18 सितंबर को मंगल मिथुन से कर्क राशि में आ चुके हैं। कर्क राशि में मंगल का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि मंगल इस राशि में नीच के होते हैं यानी मंगल के प्रभाव में कमी आने लगती है। मंगल के कर्क राशि में गोचर करने से गुरु संग युति भी बन गई है। 18 सितंबर को मंगल और गुरु दोनों ही कर्क राशि में विराजमान हैं। मंगल के कर्क राशि में गोचर करने से सभी 12 राशियों पर किसी न किसी तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि पर आने वाले दिनों में मंगल के गोचर का कैसा पड़ेगा प्रभाव।