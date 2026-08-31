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वृश्चिक राशि वाले किसी काम में लापरवाही करने से बचें, पढ़ें सितंबर का मासिक राशिफल

Mon, 31 Aug 2026 02:04 PM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Mon, 31 Aug 2026 02:04 PM IST
सार

वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर का महीना औसत परिणाम देने वाला रह सकता है। छोटे-छोटे कामों को पूरा करने में भी अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है।

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Scorpio Monthly Horoscope September 2026 Vrishchik masik rashifal September monthly rashifal
September Monthly Horoscope - फोटो : AI

विस्तार
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वृश्चिक राशि जल तत्व की रहस्यमयी, दृढ़ इच्छाशक्ति वाली और गहराई से सोचने वाली राशि मानी जाती है। इस राशि के जातक आत्मविश्वासी, साहसी और कठिन परिस्थितियों में भी मजबूती से खड़े रहने वाले होते हैं। ये लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार अत्यधिक भावुकता और गुस्सा इनके निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं, जिन्हें ऊर्जा, साहस, संघर्ष और पराक्रम का कारक माना जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है।

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वृश्चिक राशि (सितंबर मासिक राशिफल)

करियर और व्यापार
वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर का महीना औसत परिणाम देने वाला रह सकता है। छोटे-छोटे कामों को पूरा करने में भी अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। पार्टनरशिप में कारोबार करने वालों को सहयोगी के साथ तालमेल बैठाने में परेशानी हो सकती है, इसलिए संवाद बनाए रखें। धन के लेनदेन और दस्तावेजों से जुड़े कामों में सावधानी बरतें। नौकरीपेशा लोगों को काम के सिलसिले में छोटी या लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। माह के दूसरे सप्ताह तक घरेलू समस्या का समाधान मिलने की संभावना है। मध्य माह के बाद परिस्थितियां बेहतर होंगी और अचानक आर्थिक लाभ मिल सकता है। कहीं फंसा धन वापस मिलने या दिया हुआ उधार लौटने के संकेत हैं। नौकरी करने वालों के लिए समय अच्छा रहेगा और अधिकारियों की प्रशंसा मिल सकती है।
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परिवार और रिलेशनशिप
महीने के उत्तरार्ध में करीबी लोगों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। इसलिए बातचीत करते समय संयम रखें। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी होगा। अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहें और छोटी बातों को बड़ा बनाने से बचें।
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स्वास्थ्य व निजी चुनौतियां
महीने की शुरुआत में अचानक बड़े खर्च आने से बजट प्रभावित हो सकता है। विद्यार्थियों का पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है, इसलिए उन्हें अपनी एकाग्रता बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। उत्तरार्ध में मौसमी बीमारी के कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। इस दौरान अपनी सेहत को लेकर लापरवाही न करें।


उपाय
प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें और हनुमानाष्टक का पाठ करें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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