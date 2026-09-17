Mangal Gochar 2026: 18 सितंबर 2026 को मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसके स्वामी चंद्रमा हैं और ज्योतिष में दोनों ही ग्रह अपने अलग-अलग प्रभाव के लिए जाने जाते हैं, इसलिए मंगल का कर्क राशि में प्रवेश ज्योतिषीय दृष्टि से खास माना जा रहा है। इसके अलावा कर्क राशि में पहले से ही गुरु भी विराजमान हैं। ऐसे में मंगल और गुरु की युति बनेगी, जिसे शुभ माना जाता है। हालांकि, कर्क मंगल की नीच राशि है, जिससे मंगल के प्रभाव में कुछ कमी आ सकती है। ऐसे में 12 राशियों पर इस गोचर का अलग-अलग प्रभाव देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं मंगल के कर्क गोचर से किस राशि वालों को लाभ मिलेगा और किन लोगों को सावधानी बरतनी होगी।
मंगल गोचर से किन राशि वालों की जागेगी सोई किस्मत और किसकी बढ़ेगी टेंशन, पढ़ें 12 राशियों का हाल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 17 Sep 2026 03:43 PM IST
सार
Mangal Kark Gochar 2026 Impact On All 12 Zodiac: मंगल का कर्क राशि में गोचर 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, आइए विस्तार से इसका प्रभाव जानते हैं।
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