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मंगल गोचर से किन राशि वालों की जागेगी सोई किस्मत और किसकी बढ़ेगी टेंशन, पढ़ें 12 राशियों का हाल

Thu, 17 Sep 2026 03:43 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 17 Sep 2026 03:43 PM IST
सार

Mangal Kark Gochar 2026 Impact On All 12 Zodiac: मंगल का कर्क राशि में गोचर 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, आइए विस्तार से इसका प्रभाव जानते हैं।
 

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Mangal Kark Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला

Mangal Gochar 2026: 18 सितंबर 2026 को मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसके स्वामी चंद्रमा हैं और ज्योतिष में दोनों ही ग्रह अपने अलग-अलग प्रभाव के लिए जाने जाते हैं, इसलिए मंगल का कर्क राशि में प्रवेश ज्योतिषीय दृष्टि से खास माना जा रहा है। इसके अलावा कर्क राशि में पहले से ही गुरु भी विराजमान हैं। ऐसे में मंगल और गुरु की युति बनेगी, जिसे शुभ माना जाता है। हालांकि, कर्क मंगल की नीच राशि है, जिससे मंगल के प्रभाव में कुछ कमी आ सकती है। ऐसे में 12 राशियों पर इस गोचर का अलग-अलग प्रभाव देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं मंगल के कर्क गोचर से किस राशि वालों को लाभ मिलेगा और किन लोगों को सावधानी बरतनी होगी।

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Mangal Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि
मंगल आपकी कुंडली के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान आपकी ऊर्जा और कार्यक्षमता कुछ कमजोर पड़ सकती है। किसी भी तरह की लापरवाही न करें अन्यथा परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें।

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Mangal Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला

वृषभ राशि
मंगल आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान आपको धन से जुड़ी परेशानियां आ सकती हैं। व्यापार में किसी भी तरह की लापरवाही से बचना होगा। अपने काम को पूरा करने के लिए मेहनत ही आपको प्रभावशाली बनाएगी।

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Mangal Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला

मिथुन राशि
मंगल आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान विरोधियों से सावधान रहना होगा। आर्थिक मामलों और वाणी से जुड़े मामलों में सोच-समझकर आगे बढ़ें। किसी भी महत्वपूर्ण मामले में जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य से काम लें। हालांकि, धन लाभ के भी योग बनेंगे।

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Mangal Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला

कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए मंगल का गोचर बहुत अनुकूल नहीं माना जाएगा। आपको घर-परिवार में तनाव झेलना पड़ सकता है। किसी विवाद के बढ़ने से आप वाणी पर नियंत्रण खो सकते हैं। अगर पहले से कोई समस्या चल रही है, तो इस गोचर की अवधि में आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। 

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