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उत्तरकाशी: गंगोत्री धाम की ऊंची चोटियों और भारत-चीन सीमा पर लगातार हो रही बर्फबारी

Alka Tyagi

Updated Sun, 27 Sep 2026 09:35 AM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 09:35 AM IST







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गंगोत्री धाम की ऊंची चोटियों सहित गोमुख और भारत-चीन सीमा पर लगातार हो रही है बर्फबारी। जनपद मुख्यालय सहित निचले इलाकों में बारिश जारी। ... और पढ़ें

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