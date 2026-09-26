Uttarkashi News: गोमुख ट्रैक पर कच्चीढांग के समीप खाई में गिरे बुजुर्ग यात्री

विज्ञापन

उत्तरकाशी। गंगोत्री गोमुख ट्रैक पर चीड़बासा से करीब दो किमी आगे कच्चीढांग के समीप महाराष्ट्र के एक बुजुर्ग यात्री का पैर फिसलने के कारण खाई में गिरने के बाद नदी के तेज बहाव में बह गया। सूचना मिलने पर शनिवार सुबह वन विभाग सहित एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और खाई सहित नदी के क्षेत्र मेेें खोजबीन की लेकिन बुजुर्ग का कुछ पता नहीं लग पाया। साथ ही उस क्षेत्र में बर्फबारी होने के कारण टीम को रेसक्यू अभियान रोकना पड़ा।गंगोत्री नेशनल पार्क के रेंज अधिकारी प्रदीप बिष्ट ने बताया कि बीते शुक्रवार को महाराष्ट्र निवासी रामकुमार हनुमान गुप्ता उम्र 63 वर्ष अपने बेटे विशाल राम कुमार सहित अन्य दो लोगों के दीपक छोटेलाल, शिवसेवक मोतीलाल, निखिल सुरेश के साथ गोमुख ट्रैक के लिए रवाना हुए थे। दोपहर बाद करीब 12 किमी ट्रैक करने के बाद कच्चीढांग के समीप अचानक उनका पैर फिसलने के कारण वह खाई के बाद नदी में जा गिरे।उसके बाद उनके बेटे सहित अन्य साथी देर शाम तक लौटे। उन्होंने इसकी सूचना कनखू बैरियर पर वन विभाग की टीम सहित पुलिस प्रशासन को दी। उसके बाद शनिवार सुबह वन विभाग और एसडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हुई। वहां पर नदी के आसपास के क्षेत्रों में रेस्क्यू अभियान चलाया गया लेकिन लगातार बारिश के साथ बर्फबारी के कारण अभियान को रोकना पड़ा। उसके बाद सभी लोग गंगोत्री लौट आए। रविवार को दोबारा अभियान चलाया जाएगा।