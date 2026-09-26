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ऋषिकेश: मौसम का रेड अलर्ट, राफ्टिंग पर अगले आदेश तक रोक, बारिश के चलते बढ़ा गंगा का जलस्तर

Sat, 26 Sep 2026 06:24 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Published by: Renu Saklani Updated Sat, 26 Sep 2026 06:24 PM IST
सार

उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसे देखते हुए राफ्टिंग गतिविधियों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है।

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Red alert rafting activities suspended amid continuous rainfall and rising ganga water level Rishikesh News
राफ्टिंग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पर्यटकों और गाइडों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन व पर्यटन विभाग ने राफ्टिंग गतिविधियों पर फिलहाल पूरी तरह से रोक लगा दी है।

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मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी और नदियों के तेज बहाव को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। टिहरी पर्यटन अधिकारी सोबत राणा ने बताया कि जब तक बारिश का दौर जारी रहेगा और गंगा नदी का जलस्तर सामान्य नहीं हो जाता, तब तक राफ्टिंग शुरू होने के कोई आसार नहीं हैं।

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केदारनाथ यात्रा रोकी गई

मौसम विभाग के रेड अलर्ट को देखते हुए जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने केदारनाथ धाम यात्रा को शनिवार दोपहर से 27 सितंबर तक स्थगित करने के आदेश जारी किए हैं। यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। खराब मौसम के चलते शनिवार को केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा भी संचालित नहीं हुई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र देहरादून की ओर से जारी मौसम पूर्वानुमान में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके चलते देश-विदेश से चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा स्थगित की गई है।

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