ऋषिकेश: मौसम का रेड अलर्ट, राफ्टिंग पर अगले आदेश तक रोक, बारिश के चलते बढ़ा गंगा का जलस्तर

पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पर्यटकों और गाइडों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन व पर्यटन विभाग ने राफ्टिंग गतिविधियों पर फिलहाल पूरी तरह से रोक लगा दी है।

मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी और नदियों के तेज बहाव को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। टिहरी पर्यटन अधिकारी सोबत राणा ने बताया कि जब तक बारिश का दौर जारी रहेगा और गंगा नदी का जलस्तर सामान्य नहीं हो जाता, तब तक राफ्टिंग शुरू होने के कोई आसार नहीं हैं।

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मौसम विभाग के रेड अलर्ट को देखते हुए जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने केदारनाथ धाम यात्रा को शनिवार दोपहर से 27 सितंबर तक स्थगित करने के आदेश जारी किए हैं। यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। खराब मौसम के चलते शनिवार को केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा भी संचालित नहीं हुई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र देहरादून की ओर से जारी मौसम पूर्वानुमान में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके चलते देश-विदेश से चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा स्थगित की गई है।