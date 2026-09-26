उत्तरकाशी: गोमुख ट्रैक पर पैर फिसलने से खाई में गिरे महाराष्ट्र के यात्री, बर्फबारी के कारण रेस्क्यू में बाधा

गंगोत्री गोमुख ट्रैक पर चीड़बासा से करीब दो किमी आगे कच्चीढांग के समीप हादसा हो गया। महाराष्ट्र के एक बुजुर्ग यात्री का पैर फिसलने से वह नदी के तेज बहाव में बह गए। सूचना मिलने पर शनिवार सुबह वन विभाग सहित एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और खाई सहित नदी के क्षेत्र मेेें खोजबीन की। लेकिन बुजुर्ग का कुछ पता नहीं लग पाया। साथ ही उस क्षेत्र में बर्फबारी होने के कारण टीम को रेसक्यू अभियान रोकना पड़ा।

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