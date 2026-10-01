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वीडियो: काशीपुर में सीजन का पहला घना कोहरा, दृश्यता घटी

Heera

Updated Thu, 01 Oct 2026 10:45 AM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 10:45 AM IST







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काशीपुर शहर में ग्रामीण क्षेत्रों में बृहस्पतिवार सुबह सीजन का पहला घना कोहरा छाया रहा। सुबह करीब 6 बजे से शुरू हुए कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो गई, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। ... और पढ़ें

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