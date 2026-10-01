Udham Singh Nagar News: रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज को मिले पांच नए डॉक्टर

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मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सीपी भैसोड़ा ने बताया कि डॉ. कौशल पांडे को एनेस्थीसिया विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉ. सोनाली थॉमस को एनाटॉमी विभाग में, डॉ. कुणाल शर्मा को फार्माकोलॉजी और डॉ. दीपांकर नायल को सर्जरी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनाती मिली है। वहीं डॉ. मोहम्मद आमिर खान को जनरल मेडिसिन विभाग में सीनियर रेजिडेंट बनाया गया है।ये होंगे फायदेनए डॉक्टरों के आने से मेडिकल कॉलेज को कई स्तर पर लाभ होगा। एनेस्थीसिया और सर्जरी में फैकल्टी बढ़ने से ऑपरेशन की संख्या बढ़ेगी और जटिल ऑपरेशन भी संभव हो सकेंगे। जनरल मेडिसिन में सीनियर रेजिडेंट के आने से इमरजेंसी और वार्ड में मरीजों की देखभाल बेहतर होगी।एनाटॉमी और फार्माकोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के आने से एमबीबीएस छात्रों की पढ़ाई सुचारू होगी और एनएमसी के मानकों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।कोटफैकल्टी पूरी होने से पीजी सीटों की मान्यता और मरीजों को रेफर करने की समस्या में भी कमी आएगी। डॉक्टर मिलने से स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर होंगी। - डॉ. सीपी भैसोड़ा, प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज