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मेरठ: मतदान संपन्न, मतपेटियां लेकर रवाना हो गए मतदानकर्मी

Mohd Mustakim

Updated Fri, 23 Oct 2026 06:04 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 06:04 PM IST







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शिक्षक एमएलसी चुनाव शुक्रवार को शांति के साथ संपन्न हो गया। देवनागरी इंटर कॉलेज में मतदान सुबह से ही शुरू हो गया था। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मतदान की समाप्ति के बाद पोलिंग पार्टियां मतपेटियां लेकर रवाना हो गईं। ... और पढ़ें

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