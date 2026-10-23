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मेरठ: इनर व्हील क्लब की सदस्यों ने किया दीपावली सभा का आयोजन

Fri, 23 Oct 2026 06:04 PM IST
Mohd Mustakim
Mohd Mustakim Mohd Mustakim
Updated Fri, 23 Oct 2026 06:04 PM IST
Meerut: Voting concludes; polling staff depart with ballot boxes....
मेरठ कैंट स्थित होटल रूबरू में इनर व्हील क्लब द्वारा दीपावली सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी सदस्यों ने उत्साह के साथ तंबोला खेला और जमकर मस्ती की। साथ ही दीपावली के मौके पर आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रमों और सेवा कार्यों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। माहौल खुशनुमा बना रहा।
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