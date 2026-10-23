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मेरठ: राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षकों ने उत्साह के साथ वोट डाला

Mohd Mustakim

Updated Fri, 23 Oct 2026 06:04 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 06:04 PM IST







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एमएलसी चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए बूथों पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई। राजकीय इंटर कॉलेज में भी शिक्षकों ने उत्साह के साथ वोट डाला। ... और पढ़ें

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