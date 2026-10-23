{"_id":"6adb547682bf77df680812b2","slug":"video-meerut-strict-surveillance-at-polling-booths-for-mlc-elections-voters-granted-entry-only-after-screening-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: एमएलसी चुनाव को लेकर बूथों पर कड़ी निगरानी, जांच के बाद मतदाताओं को दिया प्रवेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एमएलसी चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए बूथों पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई। सुरक्षा कर्मी मतदान के लिए पहुंचने वाले मतदाताओं की जांच करने के बाद उन्हें अंदर जाने दे रहे हैं। प्रशासन की ओर से बूथ स्थलों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि मतदान के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो और मतदाता बिना परेशानी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

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