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मेरठ: महिला अग्र चेतना परिषद ने किया करवाचौथ और दीपावली मेले का आयोजन

Mohd Mustakim

Updated Fri, 23 Oct 2026 06:04 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 06:04 PM IST







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रामलीला भवन में महिला अग्र चेतना परिषद द्वारा करवाचौथ और दिवाली मेले का आयोजन किया गया। मेले में सजावट, परिधान और गिफ्ट आइटम्स के विभिन्न स्टॉल लगाए गए। चाट-पकौड़ी की दुकानों पर खासी भीड़ देखने को मिली। महिलाओं ने जमकर खरीदारी की और उत्सव का लुत्फ उठाया। माहौल पूरी तरह से उत्सवमय रहा। ... और पढ़ें

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