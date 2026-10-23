{"_id":"6adb5483d685735661009533","slug":"video-meerut-demand-to-free-the-maharishi-valmiki-ashram-and-hand-it-over-to-the-valmiki-community-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: महर्षि वाल्मीकि आश्रम को मुक्त कर वाल्मीकि समाज को सौंपने की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ: महर्षि वाल्मीकि आश्रम को मुक्त कर वाल्मीकि समाज को सौंपने की मांग

Mohd Mustakim

Updated Fri, 23 Oct 2026 06:05 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 06:05 PM IST







Link Copied



कमिश्नरी पर शुक्रवार को वाल्मीकि चेतना मंच के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। कहा कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम को मुक्त करने और वाल्मीकि समाज को सौंपने की मांग उठाई। इस संबंध में एक ज्ञापन भी अधिकारियों को दिया गया। ... और पढ़ें

विज्ञापन