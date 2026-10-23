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मेरठ: टूटी सड़कें, धूल का गुबार, ट्रांसपोर्टनगर की यही पहचान; सांस के मरीज सबसे ज्यादा परेशान

Mohd Mustakim

Updated Fri, 23 Oct 2026 06:04 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 06:04 PM IST







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ट्रांसपोर्ट नगर से गुजरना यानी धूल से नहाना। इन दिनों स्मॉग के चलते सांस के मरीजों के साथ सामान्य लोगों को भी परेशानी हो रही है। ट्रांसपोर्ट नगर से गुजरने वाले भारी वाहनों से सड़क पर लगातार धूल उड़ती रहती है। इससे राहगीरों और दुकानदारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ... और पढ़ें

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