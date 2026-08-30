फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Bodies of elderly couple found in locked house

बंद घर में मिले बुजुर्ग दंपती के शव

Sun, 30 Aug 2026 01:17 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:17 AM IST
Bodies of elderly couple found in locked house
झांसी। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के गोविंदपुरी में शनिवार देर शाम बंद मकान से बुजुर्ग दंपती के शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों के शव करीब चार-पांच दिन पुराने बताए जा रहे हैं। मुख्य गेट अंदर से बंद था। काफी देर तक आवाज देने और दरवाजा खटखटाने के बाद भी जवाब नहीं मिला तो बेटा मकान के ऊपर बने वेंटिलेशन के रास्ते अंदर दाखिल हुआ। एक कमरे में माता-पिता के शव पड़े मिले। सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में पहूज नहर के पास गोविंदपुरी निवासी विश्वनाथ (70) अपनी पत्नी भुवन देवी (65) के साथ रहते थे। उनका बेटा जगपाल पत्नी और बच्चों के साथ मसीहागंज में रहता है। विश्वनाथ मजदूरी करते थे। उनके मकान में निर्माण कार्य भी चल रहा था। जगपाल ने बताया कि वह 25 अगस्त को माता-पिता से मिलने घर आया था। उस समय दोनों स्वस्थ थे। इसके बाद शनिवार शाम वह दोबारा माता-पिता से मिलने पहुंचा। मकान का मुख्य गेट अंदर से बंद था। काफी देर तक आवाज लगाने और दरवाजा खटखटाने के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। अनहोनी की आशंका पर जगपाल मुख्य दरवाजे के ऊपर बने वेंटिलेशन के रास्ते मकान के अंदर दाखिल हुआ। एक कमरे में माता-पिता के शव पड़े थे। दोनों के शव फूल चुके थे और दुर्गंध आ रही थी। इसके बाद उसने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर एसपी सिटी प्रीति सिंह, सीओ सिटी रामवीर सिंह और सीपरी बाजार थाना प्रभारी जेपी चौबे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य जुटाए। 25 अगस्त के बाद क्या हुआ, जांच में जुटी पुलिस पुलिस 25 अगस्त को जगपाल के माता-पिता से मिलने के बाद शनिवार तक घर में हुई गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है। आसपास रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को भी जांच में शामिल किया गया है। एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया दोनों शव करीब चार से पांच दिन पुराने प्रतीत हो रहे हैं। शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी। घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

मऊरानीपुर में स्कूल जलमग्न: नाला बंद होने से घुसा बारिश का पानी, पढ़ाई ठप; बच्चे और शिक्षक बैरंग लौटे

Primary School Kharkasani in Mauranipur turns into pond
Jhansi
29 Aug 2026

साइबर ठगी के 403 करोड़ खपाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, छह गिरफ्तार, मामले की जानकारी देतीं सहायक पुलिस अधीक्षक अरीबा नोमान

Gang laundering ₹403 crore from cyber fraud busted; six arrested; Assistant Superintendent of Police Areeba Noman sharing details of the case.
Jhansi
29 Aug 2026

पथराई नदी के रौद्र रूप से टोडी फतेहपुर में तबाही

Havoc in Todi Fatehpur due to the ferocious form of the Pathrai River.
Jhansi
27 Aug 2026

Video: जल निकासी के इंतजाम न होने से पारीछा थर्मल पावर प्लांट के आवासों में घुसा पानी

Video: Water enters Parichha Thermal Power Plant residential quarters due to lack of drainage arrangements.
Jhansi
27 Aug 2026

झांसी में मूसलाधार बारिश से उफनी सुखनई नदी, रिपटों पर आवाजाही बंद

Sukhnai River swells due to torrential rain in Jhansi
Jhansi
27 Aug 2026
विज्ञापन

झांसी में आफत की बारिश: शहर में कई जगहों पर हुआ जलभराव, घरों तक पहुंचा पानी

Heavy rainfall in Jhansi led to waterlogging in several parts of city
Jhansi
27 Aug 2026

झांसी: संपूर्ण समाधान दिवस की खुली पोल, गांव जलमग्न; मऊरानीपुर में ग्रामीण घरों में कैद- देखें वीडियो

No arrangements made for water drainage on Churari Road even after 15 days village remains waterlogged
Jhansi
27 Aug 2026
विज्ञापन

झांसी: कुरार बांध से छोड़ा जा रहा पानी, तीन गेट खुले, ग्रामीणों को नदी से दूर रहने की सलाह

Jhansi Water being released from Kurar Dam
Jhansi
27 Aug 2026

अमर उजाला के बैनर तले ‘मां तुझे प्रणाम : विश्वास की विरासत’ में सजा हुनर और आत्मविश्वास का मंच

A platform showcasing talent and self-confidence—‘Maa Tujhe Pranam: Vishwas Ki Virasat’—presented under the banner of Amar Ujala.
Local
27 Aug 2026

सुकुवां-ढुकुवां बांध में फोटो लेते समय बेतवा में बहा युवक

Youth swept away in Betwa River while taking photos at Sukuwan Dhukuwan Dam
Jhansi
26 Aug 2026

लक्ष्मणगंज में बारिश से दो मंजिला मकान गिरा, पांच से 10 लाख का नुकसान

Two-storey house collapses due to rain in Lakshmanganj; loss estimated at ₹5–10 lakh.
Local
26 Aug 2026

सुभाषगंज से निकला जश्ने ईद मिलादुन्नबी का भव्य जुलूस, लहराए तिरंगे

Grand Eid-e-Milad-un-Nabi procession taken out from Subhasganj; Tricolours waved.
Local
26 Aug 2026

निवाड़ी में नाला पार करते समय आठ वर्षीय बच्ची बह गई

An eight-year-old girl was swept away while crossing a drain in Niwari.
Local
26 Aug 2026

झांसी में सुकुवां-ढुकुवां डैम ओवरफ्लो, 30 हजार क्यूसेक से अधिक पानी बेतवा में छोड़ा

Jhansi Sukwan-Dhukwan Dam overflows over 30,000 cusecs of water released into the Betwa River
Jhansi
26 Aug 2026

Video: सुकुवां-ढुकुवां डैम ओवरफ्लो, 30 हजार क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया, अलर्ट जारी

Video: Sukuwan-Dhukuwan Dam overflows; over 30,000 cusecs of water released.
Jhansi
26 Aug 2026

अमर उजाला संवाद : गांवों में छिपी खेल प्रतिभाओं को अवसर की दरकार

Amar Ujala Samvad: Sporting talent hidden in villages needs opportunities.
Sports
26 Aug 2026

मां पीतांबरा के दर्शन को निकले युवक ने कार में खुद को गोली मारी

A young man who had set out to visit Maa Pitambara shot himself inside his car.
Jhansi
25 Aug 2026

ओरछा से आंतिया तालाब तक निकली कांवड़ यात्रा, इलाइट चौराहे पर पुष्पवर्षा से हुआ स्वागत

Kanwar Yatra taken out from Orchha to Antiya Talab; welcomed with a shower of flowers at Elite Square.
Local
25 Aug 2026

सीपरी बाजार में सजी राखियों की दुकानें, रक्षाबंधन पर बहनों ने जमकर की खरीदारी

Rakhi stalls set up in Sipri Bazaar; sisters shopped enthusiastically for Raksha Bandhan.
Local
25 Aug 2026

सुभाष गंज के गर्ग मेडिकल स्टोर में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल टीम

Fire breaks out at Garg Medical Store in Subhash Ganj; fire brigade team reaches the spot.
Jhansi
25 Aug 2026

मऊरानीपुर के केदारेश्वर मंदिर पहुंचे एसएसपी, पूजा-अर्चना कर लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा

SSP visits Kedareshwar Temple in Mauranipur; offers prayers and reviews security arrangements.
City and States Archives
25 Aug 2026

हजारिया महादेव मंदिर में मां गंगा की महाआरती, पानी वाली धर्मशाला में गूंजे हर-हर महादेव के जयकारे

Grand *Aarti* of Goddess Ganga at Hazariya Mahadev Temple; chants of "Har-Har Mahadev" resonate at Pani Wali Dharamshala.
Local
24 Aug 2026

केशवपुर धाम में पंचकुंडीय सीताराम महायज्ञ का शुभारंभ

Inauguration of the Panch-Kundi Sitaram Mahayajna at Keshavpur Dham
Local
24 Aug 2026

बालाजी रेजिडेंसी कॉलोनी में जलभराव, घरों में घुसा पानी

Waterlogging in Balaji Residency Colony; water enters homes.
Local
24 Aug 2026

लगातार हो रही बारिश के चलते जर्जर मकान का पिछला हिस्सा गिरा, चपेट में आई पत्नी की मौत, पति घायल

The rear section of a dilapidated house collapsed due to incessant rain; the wife, who was caught in the collapse, died, while the husband was injured.
Jhansi
24 Aug 2026

मंडियां वीरान, बिचौलियों को उपज बेच रहे किसान

Markets deserted; farmers selling produce to middlemen.
Jhansi
23 Aug 2026

बारिश से सुकुवां-ढुकुवां और पारीछा बांध लबालब, खोले गए गेट

Sukuwan-Dhukuwan and Parichha dams filled to the brim due to rain; gates opened.
Local
22 Aug 2026

शनिवार दोपहर और शाम को फिर हुई मूसलाधार बारिश

Torrential rain lashed the area again on Saturday afternoon and evening.
Local
22 Aug 2026

राखियों की चमक से गुलजार हुआ मानिक चौक

Manik Chowk comes alive with the sparkle of Rakhis.
Local
22 Aug 2026

झांसी में झमाझम बारिश शुरू, मौसम हुआ सुहाना

Heavy rain begins in Jhansi; the weather turns pleasant.
Local
21 Aug 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed