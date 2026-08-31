Ambala News: चूरा पोस्त के साथ नशा तस्कर काबू
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला Updated Mon, 31 Aug 2026 03:30 AM IST
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साहा। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की यमुनानगर यूनिट ने साहा थाना क्षेत्र से एक नशा तस्कर को 6 किलो 360 ग्राम अवैध डोडा चूरा पोस्त सहित काबू किया। बाइक सहित पकड़े गए सबगा गांव निवासी सतपाल उर्फ पाल को सोमवार कोर्ट में पेश किया जाएगा।
साहा थाना पुलिस ने सतपाल पर प्राथमिकी दर्ज कर ली। एचएसएनसीबी के उप-निरीक्षक रेशम सिंह ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी आरोपी लंबे समय से नशीला पदार्थ बेचने के काले कारोबार में संलिप्त है। संवाद
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साहा थाना पुलिस ने सतपाल पर प्राथमिकी दर्ज कर ली। एचएसएनसीबी के उप-निरीक्षक रेशम सिंह ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी आरोपी लंबे समय से नशीला पदार्थ बेचने के काले कारोबार में संलिप्त है। संवाद
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