Ambala News: चूरा पोस्त के साथ नशा तस्कर काबू

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साहा थाना पुलिस ने सतपाल पर प्राथमिकी दर्ज कर ली। एचएसएनसीबी के उप-निरीक्षक रेशम सिंह ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी आरोपी लंबे समय से नशीला पदार्थ बेचने के काले कारोबार में संलिप्त है। संवाद

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साहा। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की यमुनानगर यूनिट ने साहा थाना क्षेत्र से एक नशा तस्कर को 6 किलो 360 ग्राम अवैध डोडा चूरा पोस्त सहित काबू किया। बाइक सहित पकड़े गए सबगा गांव निवासी सतपाल उर्फ पाल को सोमवार कोर्ट में पेश किया जाएगा।