नेशनल बैडमिंटन गेम्स 2026 में प्रोमेथियस को हराकर फाउंटेनहेड ओवरऑल चैंपियन बना

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पांच दिवसीय आईएसएसओ नेशनल गेम्स 2026 बैडमिंटन प्रतियोगिता का रविवार को समापन हो गया। छह दिन चले इस टूर्नामेंट में 75 से अधिक इंटरनेशनल स्कूलों के 600 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आखिरी दिन प्रोमेथियस को हराकर फाउंटेनहेड ओवरऑल चैंपियन बन गया।

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