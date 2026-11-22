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विज्ञापन गत चैंपियन भारत ने रविवार को थाईलैंड के खिलाफ 7-0 से शानदार जीत दर्ज की। नाथू बरखेड़ा स्थित इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस जीत के साथ भारत ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। मैच में दीपिका ने हैट्रिक लगाई, जबकि नवनीत कौर ने दो गोल किए। भारत के तीन मैचों में तीन जीत से कुल नौ अंक हो गए हैं। मेजबान टीम का गोल अंतर +11 है, जो जापान के +6 गोल अंतर से बेहतर है, जबकि जापान के भी नौ अंक ही हैं।

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अब किससे होगा सामना?

इस तरह भारत और जापान ने सेमीफाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है, जबकि अभी भी दो राउंड-रॉबिन मैच खेले जाने बाकी हैं। चीन और मलेशिया दोनों के चार-चार अंक हैं, लेकिन चीन का गोल अंतर +5 है, जो मलेशिया से बेहतर है। अब भारत का अगला मुकाबला 24 नवंबर को चीन से होगा। टूर्नामेंट में सोमवार का दिन आराम (रेस्ट डे) के लिए होगा।

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दीपिका का शानदार प्रदर्शन

भोपाल में आयोजित मुकाबले में दीपिका ने 10वें, 11वें और 56वें मिनट में गोल करके अपनी हैट्रिक पूरी की। नवनीत कौर ने चौथे और 56वें मिनट में दो पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदला। इसके अलावा, मुमताज खान (28वें मिनट) और सुनेलिता टोप्पो (32वें मिनट) ने भी एक-एक गोल किया। इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत दर्ज की और अपना अजेय रिकॉर्ड बरकरार रखा है। चौथे मिनट में, लगातार सर्कल में प्रवेश करने और बेहतरीन शॉर्ट-पासिंग के कारण भारत को पेनाल्टी स्ट्रोक मिला, जिसे नवनीत ने आसानी से गोल में तब्दील किया।



थाईलैंड की गोलकीपर सिराया यिमक्राजांग ने भारतीय हमलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन मेजबान टीम लगातार दबाव बनाती रही। 10वें मिनट में दीपिका ने पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत की बढ़त को दोगुना कर दिया। इसके ठीक अगले मिनट में, उन्होंने एक और सेट-पीस मौके को गोल में बदलकर भारत की बढ़त को 3-0 कर दिया। इसके बाद नवनीत के एक 'रिवर्स-स्टिक' शॉट को 'बैक-स्टिक' फाउल के कारण अमान्य करार दिया गया, लेकिन पहले क्वार्टर के अंत तक भारत ने मैच पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी।

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