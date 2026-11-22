महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी: दीपिका की हैट्रिक, भारत ने थाईलैंड को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sun, 22 Nov 2026 10:51 PM IST
सार
भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए थाईलैंड को एकतरफा अंदाज में हराया। भारतीय टीम ने इसके साथ ही एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली।
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विस्तार
गत चैंपियन भारत ने रविवार को थाईलैंड के खिलाफ 7-0 से शानदार जीत दर्ज की। नाथू बरखेड़ा स्थित इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस जीत के साथ भारत ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। मैच में दीपिका ने हैट्रिक लगाई, जबकि नवनीत कौर ने दो गोल किए। भारत के तीन मैचों में तीन जीत से कुल नौ अंक हो गए हैं। मेजबान टीम का गोल अंतर +11 है, जो जापान के +6 गोल अंतर से बेहतर है, जबकि जापान के भी नौ अंक ही हैं।
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अब किससे होगा सामना?
इस तरह भारत और जापान ने सेमीफाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है, जबकि अभी भी दो राउंड-रॉबिन मैच खेले जाने बाकी हैं। चीन और मलेशिया दोनों के चार-चार अंक हैं, लेकिन चीन का गोल अंतर +5 है, जो मलेशिया से बेहतर है। अब भारत का अगला मुकाबला 24 नवंबर को चीन से होगा। टूर्नामेंट में सोमवार का दिन आराम (रेस्ट डे) के लिए होगा।
इस तरह भारत और जापान ने सेमीफाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है, जबकि अभी भी दो राउंड-रॉबिन मैच खेले जाने बाकी हैं। चीन और मलेशिया दोनों के चार-चार अंक हैं, लेकिन चीन का गोल अंतर +5 है, जो मलेशिया से बेहतर है। अब भारत का अगला मुकाबला 24 नवंबर को चीन से होगा। टूर्नामेंट में सोमवार का दिन आराम (रेस्ट डे) के लिए होगा।
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दीपिका का शानदार प्रदर्शन
भोपाल में आयोजित मुकाबले में दीपिका ने 10वें, 11वें और 56वें मिनट में गोल करके अपनी हैट्रिक पूरी की। नवनीत कौर ने चौथे और 56वें मिनट में दो पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदला। इसके अलावा, मुमताज खान (28वें मिनट) और सुनेलिता टोप्पो (32वें मिनट) ने भी एक-एक गोल किया। इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत दर्ज की और अपना अजेय रिकॉर्ड बरकरार रखा है। चौथे मिनट में, लगातार सर्कल में प्रवेश करने और बेहतरीन शॉर्ट-पासिंग के कारण भारत को पेनाल्टी स्ट्रोक मिला, जिसे नवनीत ने आसानी से गोल में तब्दील किया।
थाईलैंड की गोलकीपर सिराया यिमक्राजांग ने भारतीय हमलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन मेजबान टीम लगातार दबाव बनाती रही। 10वें मिनट में दीपिका ने पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत की बढ़त को दोगुना कर दिया। इसके ठीक अगले मिनट में, उन्होंने एक और सेट-पीस मौके को गोल में बदलकर भारत की बढ़त को 3-0 कर दिया। इसके बाद नवनीत के एक 'रिवर्स-स्टिक' शॉट को 'बैक-स्टिक' फाउल के कारण अमान्य करार दिया गया, लेकिन पहले क्वार्टर के अंत तक भारत ने मैच पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी।
भोपाल में आयोजित मुकाबले में दीपिका ने 10वें, 11वें और 56वें मिनट में गोल करके अपनी हैट्रिक पूरी की। नवनीत कौर ने चौथे और 56वें मिनट में दो पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदला। इसके अलावा, मुमताज खान (28वें मिनट) और सुनेलिता टोप्पो (32वें मिनट) ने भी एक-एक गोल किया। इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत दर्ज की और अपना अजेय रिकॉर्ड बरकरार रखा है। चौथे मिनट में, लगातार सर्कल में प्रवेश करने और बेहतरीन शॉर्ट-पासिंग के कारण भारत को पेनाल्टी स्ट्रोक मिला, जिसे नवनीत ने आसानी से गोल में तब्दील किया।
थाईलैंड की गोलकीपर सिराया यिमक्राजांग ने भारतीय हमलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन मेजबान टीम लगातार दबाव बनाती रही। 10वें मिनट में दीपिका ने पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत की बढ़त को दोगुना कर दिया। इसके ठीक अगले मिनट में, उन्होंने एक और सेट-पीस मौके को गोल में बदलकर भारत की बढ़त को 3-0 कर दिया। इसके बाद नवनीत के एक 'रिवर्स-स्टिक' शॉट को 'बैक-स्टिक' फाउल के कारण अमान्य करार दिया गया, लेकिन पहले क्वार्टर के अंत तक भारत ने मैच पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी।
दूसरे क्वार्टर में थाईलैंड ने बेहतर और अनुशासित डिफेंस दिखाया। वहीं, भारतीय टीम ने संयमित खेल दिखाते हुए गेंद पर अपना नियंत्रण बनाए रखा और जल्दबाजी में कोई जोखिम नहीं लिया। ऋतुजा दादासो पिसल और नवनीत के बेहतरीन तालमेल से बने एक शानदार मूव के बाद, मुमताज ने स्ट्राइकिंग सर्कल में गेंद पर शानदार कंट्रोल दिखाया और 28वें मिनट में भारत के लिए चौथा गोल किया। हाफ-टाइम ब्रेक तक मेजबान टीम 4-0 की मजबूत बढ़त के साथ आगे थी।
तीसरे क्वार्टर में भी भारत ने मिडफील्ड रोटेशन और अटैकिंग दबाव बनाए रखा। थाईलैंड ने कुछ मूव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत का डिफेंस पूरी तरह मुस्तैद रहा। इसके बाद 32वें मिनट में टोप्पो ने पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत की बढ़त को 5-0 कर दिया। 56वें मिनट में दीपिका ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर अपनी हैट्रिक पूरी करते हुए स्कोर 6-0 कर दिया। इसके बाद नवनीत ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदला, जो इस मैच में उनका दूसरा पेनल्टी स्ट्रोक गोल था, जिससे भारत की बढ़त सात गोल की हो गई।
तीसरे क्वार्टर में भी भारत ने मिडफील्ड रोटेशन और अटैकिंग दबाव बनाए रखा। थाईलैंड ने कुछ मूव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत का डिफेंस पूरी तरह मुस्तैद रहा। इसके बाद 32वें मिनट में टोप्पो ने पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत की बढ़त को 5-0 कर दिया। 56वें मिनट में दीपिका ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर अपनी हैट्रिक पूरी करते हुए स्कोर 6-0 कर दिया। इसके बाद नवनीत ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदला, जो इस मैच में उनका दूसरा पेनल्टी स्ट्रोक गोल था, जिससे भारत की बढ़त सात गोल की हो गई।