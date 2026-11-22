विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मेजबान न्यूजीलैंड ने मुकाबले की शुरुआत आक्रामक अंदाज में की। टीम को नौवें मिनट में डायलन थॉमस ने पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल कर 1-0 की बढ़त दिलाई। हालांकि, भारत ने जल्द ही वापसी की। कप्तान संजय ने 16वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर स्कोर 1-1 कर दिया। इसके दो मिनट बाद ही कार्थी सेल्वम ने 18वें मिनट में शानदार फील्ड गोल दागकर भारत को 2-1 से आगे कर दिया। भारतीय टीम ने इसके बाद अपनी बढ़त कायम रखी और मुकाबले के अंतिम चरण तक बढ़त बनाए रखी।मैच के 55वें मिनट में न्यूजीलैंड ने वापसी करते हुए स्कोर 2-2 कर दिया। बेनजी कल्हेन ने फील्ड गोल कर मेजबान टीम को बराबरी पर ला दिया। आखिरी मिनटों में दोनों टीमों ने निर्णायक गोल करने की कोशिश की, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली और मुकाबला 2-2 से ड्रॉ समाप्त हुआ।भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस तीन मैचों की सीरीज का आयोजन दोनों देशों के बीच खेल संबंधों के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया था। दोनों देशों के बीच खेल संबंधों की शुरुआत 1926 में हुई थी, जब मेजर ध्यानचंद की मौजूदगी वाली भारतीय सेना की हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था। इस शताब्दी समारोह का उद्देश्य दोनों देशों के साझा खेल इतिहास का जश्न मनाने के साथ हॉकी संबंधों को और मजबूत करना था।